З Днем родини 2020: привітання, смс, відео та листівки

В Україні 8 липня відзначається День сім'ї. Свято було засновано указом президента від 30 грудня 2011 року.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання зі святом: смс, вірші, прозу, картинки, листівки та відео.

З Днем сім'ї: смс, вірші та проза

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді – завжди і всюди двоє,

Щоби добробут – повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого і в світі білому нема.

***

Если взять

Любовь и верность,

К ним добавить

Чувство нежность,

Все умножить

На года,

То получится –

Семья!

***

Сім'я – це мама і тато,

Сім'я – це радісний сміх.

Сім'я – це дитинства етапи,

Сім'я – дорога в життя для всіх.

Бабулі, дідусі та онуки,

Братики, сестрички, Барбос...

Сім'я – це теплі руки

І фарбою вимазаний ніс.

У це свято сім'ї

Я вас від душі вітаю.

Нехай обходить вас негода...

Сім'ям всім я бажаю!

***

Нет ничего важнее в жизни

Родных людей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои,

Любите близких, уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

***

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье – это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!

***

В День сім'ї бажаю вам берегти своє домашнє вогнище осередок і не дозволяти йому згаснути. Любові та взаєморозуміння, терпіння і удачі, щастя і благополуччя, добра і посмішок! Зберігайте сімейний затишок і тепло, любіть один одного і даруйте ніжність.

***

Семья – один из самых важных этапов в жизни каждого человека, основа отношений, незаменимый источник поддержки и опоры. Я желаю вам в этот прекрасный праздник семьи крепкой любви, несокрушимой веры и заботы. Пусть ваш семейный очаг отличается значимым достатком и обилием нежных чувств к друг другу. Любите, балуйте друг друга, дорожите вашим гнездышком и наполняйте его маленькими чудесами в виде детишек.

Картинки і листівки до Українського Дня сім'ї

День сім'ї в Україні відзначається з 2012 року volynonline.com

Листівка в День сім'ї YouTube

Картинка з Днем сім'ї fakty.ua

День сім'ї: відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня також відзначається День Петра і Февронії – покровителів сім'ї та вірності.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm, pustunchik.ua.