З Днем рибальства 2020: кумедні смс, картинки і відео

У суботу, 21 листопада, відзначається Всесвітній день рибальства. Це свято було засновано 1998 року і з тих пір щорічно відзначається рибальськими громадами по всьому світу.

Цього дня традиційно проходять тематичні заходи, мітинги, семінари, шоу та демонстрації, мета яких – привернути увагу до важливості збереження рибних ресурсів на планеті. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, листівки, картинки і відео для любителів рибальства.

Вірші, проза та смс в День рибальства

В рыболовства день всемирный

Я желаю рыбы жирной,

Чтоб большими косяками

Плавала сама за вами,

Чтоб в сетях она плескала

И сама на борт скакала,

Чтоб погода удалась,

Буря чтоб не началась,

Чтоб удача вас ждала

И от шторма берегла!

***

Вітаю я тебе

З днем святковим ,

З днем рибалки,

І бажаю я удачі,

І в праці самовіддачі.

Я хочу, щоб ти зловив

Рибу чудову,

Але не з хвостиком – просту,

А з любов’ю – золоту!

***

В День всемирный рыболовства

Я желаю не скучать,

На крючок удачу, счастье

Непременно вам поймать.

Пусть идет поклевка бойко,

Рыбка к вам пускай идет,

А любимое призвание

Вдохновение несет.

Отдыхать душой желаю

Я всегда вам на рыбалке,

Проявлять у водоема

Силу, ловкость и смекалку.

***

Зі святом вас, дорогі рибалки!

Бажаю щастя через край,

Здоров’я, миру, радості,

Нехай буде великим ваш улов від нині, і до старості!

***

С Днём рыболовства тебя поздравляю,

Огромных уловов, конечно, желаю

И рыбку быстрее поймать золотую,

Мечту чтоб она воплотила любую!

Погода всегда чтоб была только ясной,

Рыбалка настрой приносила прекрасный,

Огромную рыбу тебе чтоб поймать –

Не хватит и рук, чтоб друзьям показать!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем рибальства і від душі бажаю великого улову на законних правах, відмінного кльову і з берега, і з човна, наживки на удачу і успіх. Нехай на гачок кожен день трапляється золота рибка, яка виконає всі побажання.

***

Ловить умеешь рыбу лучше всех, ведь ты – рыбак от бога! В этот веселый праздник я желаю тебе громадных уловов, веселого времяпрепровождения и красивых водоемов. С Днем рыбака тебя, мой друг! Твои акулы еще впереди!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем рибальства і бажаю, щоб весь підводний світ був відкритим для тебе, щоб рибка в твої мережі пливла, як мухи липнуть на мед. Бажаю великих уловів і міцних нервів, богатирського здоров'я та рибальського успіху.

Листівки та картинки до Дня рибальства

Привітання з Днем рибальства khersonline.net

Картинка в День рибальства YouTube

Листівка в День рибальства YouTube

День рибальства 2020 v24.com.ua

Відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Канаді рибалки поблизу півострова Ньюфаундленд спіймали рибу з крилами і носом.

За матеріалами: pozdravok.ru.