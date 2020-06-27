З Днем рибалки: прикольні привітання, смс і картинки

У суботу, 27 червня, відзначається Всесвітній день рибальства. Це свято було засновано 1984 рокуі в Римі на Міжнародній конференції з регулювання і розвитку рибальства.

Цього прийнято вітати професіоналів та любителів у рибальстві, влаштовувати різні змагання і конкурси. До свята OBOZREVATEL публікує яскраві привітання у віршах, прозі, смс, відео та картинках.

Привітання рибалкам: смс, жартівливі вірші та проза

Вітаю із Днем рибалки!

Бажаю щоб гачки від карасів тріщали

і юшки йшов приємний аромат,

щоб на річці не раз стрічались

і без плотви додому не вертались!

***

Поздравляю я тебя,

От души с днем рыбака!

Я тебе желаю клева,

И всегда хорошего улова.

Чтобы спиннинг не ломался,

Чтоб лосось тебе попался.

Чтобы леска не рвалась,

Чтоб рыбалка удалась!

***

Для чоловіків крутих, суворих,

Битися за вуха готових,

Свято є – День рибалки,

Воно хмільне у нас злегка.

Нехай же водні дороги

Будуть ласкаві, несуворі,

Часто танцює поплавок,

На гачку сидить сомок!

***

З Днем рибалки Pinterest

Рыбка вкусная под пиво –

Что прекрасней может быть?

Кто же смог для нас красиво

Эту рыбку изловить?

Рыболов, тебе желаем

Только плодотворных дел.

Мы удачу предвещаем,

Чтоб сбылось, чего хотел!

***

Прийшла законна пора,

Улов сьогодні будемо славити,

Рибалити з ночі до ранку,

Бажаю тільки великої риби,

Улову повний щоб рюкзак,

Щоб про тебе сказати могли б –

Ось це справжній рибалка!

***

Привітання з Днем рибалки Pinterest

У цей літній день дозвольте привітати вас зі святом рибалки! Бажаю здоров'я, бадьорості духу і завжди успішних уловів.

***

Желаю, чтобы в твой невод попался самый крупный улов, самая большая удача, самое крепкое здоровье и самая верная любовь. Пускай на каждую твою наживку попадется по золотой рыбке, каждая из которой исполнят по три твоих самых заветных желания. Хорошего клева – с днем рыболова!

***

Вітаємо з Днем рибалки всіх любителів і професіоналів цього чудового заняття. Вдалого клювання, позитивного настрою, веселої компанії товаришів, здоров'я та успіху!

Прикольні картинки до Дня рибалки

Побажання в День рибалки Pinterest

Листівка до Дня рибалки Pinterest

День рибалки 2020 Pinterest

Картинки з Днем рибалки Pinterest

Прикольні поздоровлення з Днем рибалки Pinterest

День рибалки: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США рибалка зумів витягнути величезну щуку з вузької лунки: відео.

За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.