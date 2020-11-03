З Днем ракетних військ і артилерії: гарні привітання зі святом

День ракетних військ і артилерії відзначається в Україні щорічно 3 листопада. Свято було встановлено 1997 року указом президента Леоніда Кучми.

Так, дату свята присвячено початку операції зі звільнення Києва 1943 року: 3 листопада радянська артилерія в ході битви за Дніпро забезпечила прорив сильно укріпленої оборони армії ворога. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Артилерійські, ракетні війська,

На вас сподівається і вірить вам країна,

Ви підготовлені, розумні, чесні, сильні,

Надійні і міцні Батьківщини сини.

Сьогодні свято ваше, прийміть вітання,

Ви гідні подяки, захоплення й кохання!

***

Я ракетників привітати

З днем великих військ хочу.

І про вашу велику силу

На всю країну прокричу.

Нехай нагороди по заслугах

Вас, герої, всіх знайдуть.

І великі справи тільки

Вас кличуть на подвиги.

У сім'ях щастя ваших буде,

Тільки радує дозвілля.

Буде в житті пристрасть коханої,

І надійних друзів коло.

***

В день артиллерии и войск ракетных,

Желаю не встречаться я со злом,

Желаю сил и радостей заметных,

Чтоб окружало все вокруг добром.

Успех познать от многих достижений,

А также счастья и большого уважения.

***

З Днем ракетних військ вас вітаємо

Вірні захисники країни,

Від душі вам у цей день бажаємо,

Щоб навіки не було війни.

Охороняйте Батьківщину як треба,

Будьте напоготові, але нехай і надалі

В житті буде не війна, а радість!

***

Всі ракетні війська

Україні вірно служать,

І на довгі століття

Ворог перед вами – беззбройний!

Я, друзі, бажаю вам

Щоб військові ракети,

Здіймалися до небес,

Лише в ученнях для перемоги!

Щоб не було війни,

Україні ви служили!

Від весни до весни

У світі, радості ви жили!

Щоб дівчата для вас

Листи теплі писали,

І не пробив гірку годину,

Щоб з війни вас чекали!

***

На сторожі Батьківщини завжди

Стоять ракетні війська.

Боїться ворог суворий

Наших хлопців у погонах.

За мирне небо

ракетників країни

З днем ракетних військ

Привітати всі повинні!

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З професійним святом воїнів ракетних військ і артилерії України! Вас недарма називають "богами війни", адже на вашу вогневу підтримку чекають у найскладніших бойових ситуаціях. Міцного здоров’я, злагоди, оптимізму, наснаги та нових звершень для процвітання нашої Батьківщини.

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С Днем ракетных войск и артиллерии! Желаю бить не в бровь, а в глаз. Чтобы все решения попадали прямо в яблочко. Желаю, спокойной службы, никогда не падать духом и никогда не ронять честь и мужское достоинство. Желаю всегда быть бдительными решительными и волевыми. Уверенной рукой совершать только успешные запуски с четкими попаданиями.

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Артилерія – сильна і потужна зброя, але в ваших руках, дорогі наші захисники, вона безпечна. У ракетних військах служать найсміливіші, витривалі чоловіки. Хай щастя і удача завжди супроводжують вас. Будьте патріотами нашої країни, оптимістично вірте в її світле майбутнє, і знайте, багато що залежить від вас, щоб був мир на нашій землі. Щоб звучав веселий сміх, і підростали в мирі діти. Міцного вам здоров'я, везіння у всьому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада також відзначається День інженерних військ. Свято було встановлено 1999 року указом президента Леоніда Кучми.

За матеріалами: ukr.media.