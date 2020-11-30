З Днем радіотехнічних військ України: найкращі привітання та листівки

У понеділок, 30 листопада, відзначається День радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України.

Свято було встановлено 16 вересня 2010 року наказом міністра оборони України Михайла Єжеля. Так, радіотехнічні війська ЗСУ – це головне джерело інформації про повітряну обстановку; вони ведуть радіотехнічну розвідку повітряних об'єктів і сповіщають війська в разі небезпеки. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в День радіотехнічних військ

Радіолокатори завжди в готовності.

Військами молодими країна наша пишається.

Техніка новітня і класні специ,

Повітряні кордони стережуть бійці.

Ваше сьогодні свято! Служба нелегка:

Тут важливі удача, тверда рука.

Легкої вам розвідки в чистих небесах,

Нових знань, сили, ясності в очах.

***

Ваша точная наука нас спасает от врага.

Наш покой – ваша заслуга, благодарна вам страна.

Пожелаем Вам удачи, мирных дней и долгих лет.

Пусть нелегкая работа много принесёт побед.

***

Я сьогодні вас вітаю,

Славних радіобійців.

І бажаю, щоби кожен

Був здоровим й молодим.

Щоб несла тільки удачу

Ваша радіохвиля.

І вирішувалися всі завдання,

Що підкинула доля.

***

Радіолокація, системи і поля ...

Без вас не відбуваються польоти!

Ви знаєте де повітря, де води і земля ...

І навіть як літають літаки!

Нехай радіолокатори не підводять вас;

Робота буде легкою і вдалою.

Нехай буде найточнішим ваше зірке око,

А серце хай не наповнюється тривогою!

***

Вітаю з Днем радіотехнічних військ ЗСУ і від душі бажаю відсутності перешкод і відмінного зв'язку, блискучих успіхів і великих досягнень, подвигів і прекрасних ідей, оптимістичного настрою і міцного здоров'я.

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Поздравляю с Днем радиотехнических войск и хочу пожелать точности и уверенности, мужества и упорства, решительности и настойчивости на своём посту. Пусть всегда будет налажена связь с удачей, пусть всегда удаётся добиваться огромных успехов и совершать великие прорывы по всем фронтам жизни.

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Вітаю з Днем радіотехнічних військ Збройних сил України і бажаю міцного здоров'я і гарного зв'язку, великих перемог і ідей, грандіозних успіхів і світлої удачі. Бажаю завжди обводити ворога навколо пальця і бути щиро щасливою людиною.

Картинки і листівки до Дня радіотехнічних військ

Картинка в День радіотехнічних військ

Листівка в День радіотехнічних військ iskra.zp.ua

Відео до Дня радіотехнічних військ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада відстрочила призов до армії деяких українців. Відповідний законопроект у першому читанні було прийнято 5 листопада.

За матеріалами: pozdravok.ru.