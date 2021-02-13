День радіо: привітання зі святом та цікаві факти

У суботу, 13 лютого, відзначається Всесвітній день радіо. Це свято було проголошено 2011 року під час 36-ї Генеральної конференції ЮНЕСКО з ініціативи делегації Іспанії.

Саме цього дня 1946 року було створено Радіо ООН – інформаційну службу, яка висвітлює діяльність організації. OBOZREVATEL публікує яскраві вітання зі святом, а також кілька цікавих фактів про радіо.

Вперше в світі передачу радіотелеграми було здійснено 24 березня 1896 року, коли вчений Олександр Попов у Петербурзі за допомогою передавача і приймача власної конструкції передав набрані азбукою Морзе слова "Генріх Герц".

Крім Попова, на титул винахідника радіо претендують такі видатні вчені, як Девід Х'юз, Нікола Тесла, Томас Едісон, Генріх Герц, Олівер Лодж та інші.

Перші досліди з бездротовим зв'язком провів стоматолог з США Махлон Луміс. 1868 року за допомогою повітряних зміїв, які підняли два дроти, він зміг передати сигнал на відстань більше 20 кілометрів. Лумыс також став першим, хто отримав патент на бездротову передачу електричного сигналу.

Поява Ейфелевої вежі в Парижі пов'язана саме з радіо. Її побудували спеціально до Всесвітньої виставки 1889 року, а через 20 років планували демонтувати. Однак після відкриття радіо на будівлі встановили антени, що й врятувало сучасний символ Франції.

У СРСР радіо було особливо популярним – при навчальних закладах та клубах працювали радіогуртки, багато хто вміло збирав радіоприймачі кустарним способом.

Навіть з появою інтернету радіо не втратило популярності, оскільки сьогодні його можна слухати онлайн без спеціальної апаратури.

У День Радіо бажаю

Всім життя без перешкод!

Щоб хвилі позитивні

Тішили народ.

Ефір улюблений нехай віщає

І настрій піднімає,

Моменти дарує класні

І новини прекрасні!

***

С Днем радио, ребята,

Сердечно поздравляю,

Быть на волне удачи

Вам от души желаю.

Пусть станция успеха

Сигнал передает,

Пусть в творчестве и жизни

Вам круто повезет.

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З Днем Радіо ми вітаємо,

І співробітникам бажаємо

Постійно бути в ефірі

І завжди на позитиві.

На хвилі успіху жити,

Щастя частоту ловити,

Слухати довго серця біт,

Нехай життя приємно вразить.

Позитиву, щастя, миру

І приємного ефіру.

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С Днем радио! Желаю частоты счастливых мегагерц и радиоволн большой удачи. Пусть каждый день будет полон только хороших новостей, интересных фактов и замечательных песен, пусть любимое радио дарит не только хорошее настроение, но и массу идей, вдохновений и оптимистичных нот бодрости!

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Прийміть вітання у День Радіо. Нехай цей день принесе багато добрих новин, відмінної музики та веселих жартів! Бажаю вам, працівники зв'язку, із задоволенням виконувати свою роботу і отримувати за це відмінну зарплату, адже з вашою допомогою передається величе

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За матеріалами: pozdravok.ru.