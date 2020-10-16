З Днем продовольства і здорового харчування: привітання і факти, що мотивують
У п'ятницю, 16 жовтня, відзначаються Всесвітній день продовольства, а також Всесвітній день здорового харчування.
OBOZREVATEL розповідає, у чому суть цього дня, а також публікує привітання зі святом.
Всесвітній день продовольства
Ініціатором свята 1979 року виступила Продовольча й сільськогосподарська організація ООН. Відзначається він щорічно в день заснування організації в 1945 році.
Метою свята є підвищення рівня знань про продовольчу проблему в світі й боротьбу з голодом, недоїданням і злиднями.
Всесвітній день здорового харчування
Всесвітній день здорового харчування також відзначається 16 жовтня. Мета цього дня – привернути увагу громадськості до сучасних проблем харчування в суспільстві.
Так, за даними ВООЗ, 80% усіх хвороб пов'язані з фактором харчування людини, а 40% – пов'язані з ним безпосередньо.
Привітання з Днем продовольства і здорового харчування
С днем всемирным продовольствия
Поздравляем с удовольствием!
Чтобы скатерть-самобранка
Вас встречала спозаранку,
Чтобы пили вы и ели –
Никогда не похудели!
Чтобы черная икра
Не сходила со стола,
Чтобы жили вы привольно,
Были сыты и довольны!
***
Без продовольства нам жити ніяк не можна,
Вітаю з цим святом, друзі.
Бажаю всім достатку і великої удачі,
Нехай життя приносить дуже багато щастя.
***
С Днем продовольствия тебя,
Желаю счастья и добра,
Сегодня миром отмечаем,
Тебе достатка пожелаем!
Чтоб холодильник полным был,
Чтобы на все хватало сил,
Здоровья, легкости и доброты,
Пусть сбываются мечты!
***
Всей еде сегодня вредной
Объявить хотим мы бой,
В день здорового питания
Жир, калории – долой!
Нужно кушать больше фруктов,
Мяса птицы, овощей,
Только рацион изменим,
Сразу станем здоровей!
***
Нехай буде хліб, крупа і масло,
Нехай буде повною чашею дім.
Сьогодні свято продовольства
Я вітаю вас з цим днем.
Факти про здорове харчування
Збалансований режим харчування сприяє поліпшенню настрою. А вживання овочів і фруктів позитивно впливає на психічне здоров'я.
Правильне повноцінне харчування поліпшує якість сну.
Здорове харчування знижує ризик розвитку деяких видів раку. Згідно з безліччю досліджень, високий вміст фруктів і овочів у раціоні може запобігти виникненню хвороби.
Здорове харчування може поліпшити чоловіче здоров'я. Так, за даними дослідників, середземноморська дієта пов'язана зі збільшенням кількості сперми.
Правильне харчування сприяє збільшенню тривалості життя і зменшенню проблем зі здоров'ям.
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За матеріалами: pozdravok.ru.