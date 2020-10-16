З Днем продовольства і здорового харчування: привітання і факти, що мотивують

У п'ятницю, 16 жовтня, відзначаються Всесвітній день продовольства, а також Всесвітній день здорового харчування.

OBOZREVATEL розповідає, у чому суть цього дня, а також публікує привітання зі святом.

Всесвітній день продовольства

Ініціатором свята 1979 року виступила Продовольча й сільськогосподарська організація ООН. Відзначається він щорічно в день заснування організації в 1945 році.

Метою свята є підвищення рівня знань про продовольчу проблему в світі й боротьбу з голодом, недоїданням і злиднями.

Всесвітній день здорового харчування

Всесвітній день здорового харчування також відзначається 16 жовтня. Мета цього дня – привернути увагу громадськості до сучасних проблем харчування в суспільстві.

Так, за даними ВООЗ, 80% усіх хвороб пов'язані з фактором харчування людини, а 40% – пов'язані з ним безпосередньо.

Привітання з Днем продовольства і здорового харчування

С днем всемирным продовольствия

Поздравляем с удовольствием!

Чтобы скатерть-самобранка

Вас встречала спозаранку,

Чтобы пили вы и ели –

Никогда не похудели!

Чтобы черная икра

Не сходила со стола,

Чтобы жили вы привольно,

Были сыты и довольны!

***

Без продовольства нам жити ніяк не можна,

Вітаю з цим святом, друзі.

Бажаю всім достатку і великої удачі,

Нехай життя приносить дуже багато щастя.

***

С Днем продовольствия тебя,

Желаю счастья и добра,

Сегодня миром отмечаем,

Тебе достатка пожелаем!

Чтоб холодильник полным был,

Чтобы на все хватало сил,

Здоровья, легкости и доброты,

Пусть сбываются мечты!

***

Всей еде сегодня вредной

Объявить хотим мы бой,

В день здорового питания

Жир, калории – долой!

Нужно кушать больше фруктов,

Мяса птицы, овощей,

Только рацион изменим,

Сразу станем здоровей!

***

Нехай буде хліб, крупа і масло,

Нехай буде повною чашею дім.

Сьогодні свято продовольства

Я вітаю вас з цим днем.

Факти про здорове харчування

Збалансований режим харчування сприяє поліпшенню настрою. А вживання овочів і фруктів позитивно впливає на психічне здоров'я.

Правильне повноцінне харчування поліпшує якість сну.

Здорове харчування знижує ризик розвитку деяких видів раку. Згідно з безліччю досліджень, високий вміст фруктів і овочів у раціоні може запобігти виникненню хвороби.

Здорове харчування може поліпшити чоловіче здоров'я. Так, за даними дослідників, середземноморська дієта пов'язана зі збільшенням кількості сперми.

Правильне харчування сприяє збільшенню тривалості життя і зменшенню проблем зі здоров'ям.

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За матеріалами: pozdravok.ru.