З Днем працівників суду: привітання, відео та листівки

У вівторок, 15 грудня, в Україні відзначається День працівників суду. Це свято було затверджене 2000 року указом президента Леоніда Кучми.

До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в День працівників суду

З Днем працівника суду

Вітає вся країна:

І здоров'я, і кохання,

І збувалися щоб мрії!

Справедливість торжествує

Життя хай радує, чарує.

І нехай вірить в вас народ,

Український суд, вперед!

***

День работников суда,

Большой праздник, господа.

Вас я буду поздравлять,

Счастья, радости желать.

Чтоб в работе был успех,

Дома слышен детский смех,

Чтоб во сне и наяву,

Было всё, будто в раю.

***

Всіх суддів України вітаю

Але, перш за всіх, звичайно ж, тебе!

Благополуччя, успішності бажаю,

Нехай нині збудеться заповітна мрія.

Дохід нехай робота примножує

І допомагає хай тобі закон.

Любов хай вдома ніжно зігріває

І світ з щастя буде сплетеним.

***

Поздравляю я сегодня

Всех работников суда,

И желаю вам здоровья,

Справедливости всегда!

Чтоб законами владели,

Разрешали спор любой,

Были вы всегда при деле,

Чтобы жизнь была простой!

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Вітаю з Днем працівників суду України і від душі бажаю стійкої витримки і великої удачі, поваги на роботі і світлого щастя вдома, радісного настрою і гарних ідей.

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Свято справедливості і гуманності сьогодні відзначають працівники судової справи України. Від щирого серця бажаю професіоналам своєї справи здоров'я, терпіння і витримки. Нехай робочі справи увінчуються успіхом, домашні суперечки вирішуються легко, а досягнення всіх цілей стає ближчим.

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У День працівників суду України побажаю не знати промахів у діяльності і житті, досягати потрібного і прагнути до успіху, бути щасливою людиною і робити добрі вчинки.

Картинки і листівки до Дня працівників суду

З Днем працівників суду expertize-journal.org.ua

Листівка в День працівників суду web.ccu.gov.ua

З Днем працівників суду dli.donetsk.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні суди часто скасовують штрафи від патрульної поліції за стоянку в недозволеному місці: водії можуть легко можуть уникнути відповідальності.

За матеріалами: pozdravok.ru.