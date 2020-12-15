З Днем працівників суду: привітання, відео та листівки
У вівторок, 15 грудня, в Україні відзначається День працівників суду. Це свято було затверджене 2000 року указом президента Леоніда Кучми.
До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Вірші, проза та смс в День працівників суду
З Днем працівника суду
Вітає вся країна:
І здоров'я, і кохання,
І збувалися щоб мрії!
Справедливість торжествує
Життя хай радує, чарує.
І нехай вірить в вас народ,
Український суд, вперед!
***
День работников суда,
Большой праздник, господа.
Вас я буду поздравлять,
Счастья, радости желать.
Чтоб в работе был успех,
Дома слышен детский смех,
Чтоб во сне и наяву,
Было всё, будто в раю.
***
Всіх суддів України вітаю
Але, перш за всіх, звичайно ж, тебе!
Благополуччя, успішності бажаю,
Нехай нині збудеться заповітна мрія.
Дохід нехай робота примножує
І допомагає хай тобі закон.
Любов хай вдома ніжно зігріває
І світ з щастя буде сплетеним.
***
Поздравляю я сегодня
Всех работников суда,
И желаю вам здоровья,
Справедливости всегда!
Чтоб законами владели,
Разрешали спор любой,
Были вы всегда при деле,
Чтобы жизнь была простой!
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Вітаю з Днем працівників суду України і від душі бажаю стійкої витримки і великої удачі, поваги на роботі і світлого щастя вдома, радісного настрою і гарних ідей.
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Свято справедливості і гуманності сьогодні відзначають працівники судової справи України. Від щирого серця бажаю професіоналам своєї справи здоров'я, терпіння і витримки. Нехай робочі справи увінчуються успіхом, домашні суперечки вирішуються легко, а досягнення всіх цілей стає ближчим.
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У День працівників суду України побажаю не знати промахів у діяльності і житті, досягати потрібного і прагнути до успіху, бути щасливою людиною і робити добрі вчинки.
Картинки і листівки до Дня працівників суду
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні суди часто скасовують штрафи від патрульної поліції за стоянку в недозволеному місці: водії можуть легко можуть уникнути відповідальності.
За матеріалами: pozdravok.ru.