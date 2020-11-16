З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку: найкращі привітання зі святом

День працівників радіо, телебачення і зв'язку України відзначається щорічно 16 листопада. Його було засновано указом президента Леоніда Кучми 1994 року.

До професійного свята журналістів OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки і відео.

Вірші, проза та смс в День працівників радіо, телебачення та зв'язку

Радіо, ТБ і зв'язок

Це одне із ваших свят!

Непроста робота ваша,

І хороший результат!

Всім бажаю я натхнення,

І легкої перспективи.

Креативного підходу,

Радості та позитиву!

***

Праздник радио и связи,

Телевиденья пришел,

Мы, конечно, этот праздник

Все отметим хорошо.

Всем работникам приветы,

Поздравленья раздаем,

И веселые куплеты,

Если нужно, им споем.

Ведь без связи мы, конечно,

Не узнали б ничего,

Без ТВ и вовсе скучно –

Ни концертов, ни кино.

Так что скажем все спасибо

Всем связистам, дикторам,

За отличные эфиры

Выпьем чаю двести грамм!

***

Бажаймо зв'язківцям здоров'я багато,