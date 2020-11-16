З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку: найкращі привітання зі святом
День працівників радіо, телебачення і зв'язку України відзначається щорічно 16 листопада. Його було засновано указом президента Леоніда Кучми 1994 року.
До професійного свята журналістів OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки і відео.
Вірші, проза та смс в День працівників радіо, телебачення та зв'язку
Радіо, ТБ і зв'язок
Це одне із ваших свят!
Непроста робота ваша,
І хороший результат!
Всім бажаю я натхнення,
І легкої перспективи.
Креативного підходу,
Радості та позитиву!
***
Праздник радио и связи,
Телевиденья пришел,
Мы, конечно, этот праздник
Все отметим хорошо.
Всем работникам приветы,
Поздравленья раздаем,
И веселые куплеты,
Если нужно, им споем.
Ведь без связи мы, конечно,
Не узнали б ничего,
Без ТВ и вовсе скучно –
Ни концертов, ни кино.
Так что скажем все спасибо
Всем связистам, дикторам,
За отличные эфиры
Выпьем чаю двести грамм!
***
Бажаймо зв'язківцям здоров'я багато,