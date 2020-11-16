З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку: найкращі привітання зі святом

День працівників радіо, телебачення і зв'язку України відзначається щорічно 16 листопада. Його було засновано указом президента Леоніда Кучми 1994 року.

До професійного свята журналістів OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки і відео.

Радіо, ТБ і зв'язок

Це одне із ваших свят!

Непроста робота ваша,

І хороший результат!

Всім бажаю я натхнення,

І легкої перспективи.

Креативного підходу,

Радості та позитиву!

***

Праздник радио и связи,

Телевиденья пришел,

Мы, конечно, этот праздник

Все отметим хорошо.

Всем работникам приветы,

Поздравленья раздаем,

И веселые куплеты,

Если нужно, им споем.

Ведь без связи мы, конечно,

Не узнали б ничего,

Без ТВ и вовсе скучно –

Ни концертов, ни кино.

Так что скажем все спасибо

Всем связистам, дикторам,

За отличные эфиры

Выпьем чаю двести грамм!

***

Бажаймо зв'язківцям здоров'я багато,

Щоб жили б вони не лише на зарплату!

Прекрасних, розумних вам передач,

В житті щоб не було ніколи нестач!

***

Ваша славная работа

Интересна и важна.

Вас давно объединяет

Теле-, радиоволна.

Пожелать хочу я в праздник

Солнечных эфиров.

В жизни личной – правильных

Лишь ориентиров.

***

В час інтернет, комунікацій,

Новин і шоу, і трансляцій,

В навушниках і телефонах

Звучать ді-джеїв мікрофони,

Для радіо завжди тепер

Відкриті у майбутнє двері,

І слухачі сьогодні шлють

Найкращій станції – салют!

***

Всех работников радио, ТВ и связи

Поздравляю от души,

Непроста работа ваша,

Результаты – хороши!

Всем желаю вдохновения,

Радости и позитива,

Креативного подхода,

Только светлой перспективы.

***

Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення і зв'язку України. Бажаю такого ж яскравого, веселого, захоплюючого, різноманітного, цікавого і барвистого життя, як пісні на радіо, як сюжети на телебаченні та як звуки ліній зв'язку. Успіхів у роботі і геніальних ідей, а також удачі, миру, радості, натхнення і кохання.

***

Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, великолепных идей, бравой работы, успешной деятельности, веселых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних в Україні буде на Новий рік і Різдво : українців очікують тривалі вихідні.

За матеріалами: pozdravok.ru.