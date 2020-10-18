З Днем працівників харчової промисловості 2020: найкращі привітання та листівки

День працівників харчової промисловості в Україні відзначається щорічно в третю неділю жовтня. 2020 року ця дата припадає на 18 жовтня.

Свято було засновано 1995 року відповідним указом президента Леоніда Куми. У День харчовика OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

З Днем працівників харчової промисловості: смс, вірші та проза

В день работников пищепрома

Я хочу от души пожелать,

Чтоб царило согласие дома,

На работе все было на "пять".

Чтобы вверх поднимались доходы,

И был дружным родной коллектив,

И здоровья на долгие годы,

И больших трудовых перспектив!

***

Нехай буде славен на століття

Працівник – харчовик.

Хай буде життя його легким,

Адже праця його велика.

Бажаємо щастя і тепла,

Хай Бог береже.

Робота буде хай мила,

Надійна, як граніт.

***

Ура трудягам пищепрома!

За то, что кормите народ,

Пускай достаток будет дома,

И в жизни крупно повезет!

Вы уставайте, но не очень,

И пусть зарплата подрастет,

Пусть на дворе дожди и осень,

А на душе весна цветет!

***

Для вас, трударі харчопрому,

Любов до прекрасного знайома.

Годувати народ – добра справа,

Щоб нація не схудла,

Була сита, була здорова,

Привітаю знову вас і знову!

***

Да будет славен на века

Работник – пищевик.

Пусть будет жизнь его легка,

Ведь труд его велик.

Желаем счастья и тепла,

Пусть Бог его хранит.

Работа будет пусть мила,

Надежна, как гранит.

***

Щиро вітаємо з професійним святом! Від вашої невтомної праці та професіоналізму залежить добробут і якість життя кожного українця. Міцного здоров'я, щастя, достатку та нових трудових звершень на благо всієї України.

***

Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Желаю натурального счастья и радости без ГМО, а также успехов в работе, отменных результатов и хороших идей. Пусть каждый день дарит улыбку и надежду, а также невероятный вкус больших побед.

***

Хочемо від щирого серця привітати працівників харчової промисловості! Нехай необхідних інгредієнтів на виробництві буде в достатку і настрій завжди буде відмінним, щоб готувати з любов'ю якісні та смачні продукти!татку и настрій всегда буде відміннім, щоб готувати з любов'ю якісні та смачні продукти!

Листівки та картинки до Дня харчовика

Листівка в День працівників харчової промисловості agro.dn.gov.ua

Картинка до Дня працівників харчової промисловості volyn.com.ua

Привітання з Днем працівників харчової промисловості apk.dp.gov.ua

День працівників харчової промисловості 2020 tppdnr.ru

Відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо 6 основних харчових трендів 2020 року.

За матеріалами: pozdravok.ru.