З Днем працівників харчової промисловості 2020: найкращі привітання та листівки
День працівників харчової промисловості в Україні відзначається щорічно в третю неділю жовтня. 2020 року ця дата припадає на 18 жовтня.
Свято було засновано 1995 року відповідним указом президента Леоніда Куми. У День харчовика OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
З Днем працівників харчової промисловості: смс, вірші та проза
В день работников пищепрома
Я хочу от души пожелать,
Чтоб царило согласие дома,
На работе все было на "пять".
Чтобы вверх поднимались доходы,
И был дружным родной коллектив,
И здоровья на долгие годы,
И больших трудовых перспектив!
***
Нехай буде славен на століття
Працівник – харчовик.
Хай буде життя його легким,
Адже праця його велика.
Бажаємо щастя і тепла,
Хай Бог береже.
Робота буде хай мила,
Надійна, як граніт.
***
Ура трудягам пищепрома!
За то, что кормите народ,
Пускай достаток будет дома,
И в жизни крупно повезет!
Вы уставайте, но не очень,
И пусть зарплата подрастет,
Пусть на дворе дожди и осень,
А на душе весна цветет!
***
Для вас, трударі харчопрому,
Любов до прекрасного знайома.
Годувати народ – добра справа,
Щоб нація не схудла,
Була сита, була здорова,
Привітаю знову вас і знову!
***
Да будет славен на века
Работник – пищевик.
Пусть будет жизнь его легка,
Ведь труд его велик.
Желаем счастья и тепла,
Пусть Бог его хранит.
Работа будет пусть мила,
Надежна, как гранит.
***
Щиро вітаємо з професійним святом! Від вашої невтомної праці та професіоналізму залежить добробут і якість життя кожного українця. Міцного здоров'я, щастя, достатку та нових трудових звершень на благо всієї України.
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Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Желаю натурального счастья и радости без ГМО, а также успехов в работе, отменных результатов и хороших идей. Пусть каждый день дарит улыбку и надежду, а также невероятный вкус больших побед.
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Хочемо від щирого серця привітати працівників харчової промисловості! Нехай необхідних інгредієнтів на виробництві буде в достатку і настрій завжди буде відмінним, щоб готувати з любов'ю якісні та смачні продукти!татку и настрій всегда буде відміннім, щоб готувати з любов'ю якісні та смачні продукти!
Листівки та картинки до Дня харчовика
Відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо 6 основних харчових трендів 2020 року.
За матеріалами: pozdravok.ru.