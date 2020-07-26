З Днем продавця 2020: картинки, відео, привітання у віршах і прозі
В Україні 26 липня відзначається День працівників торгівлі, або, як його ще називають, День продавця. Свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми 1995 року і з тих пір щорічно відзначається в останню неділю липня.
До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання у віршах і прозі, листівки, картинки і відео.
День працівника торгівлі: смс, вірші та проза
Всех работников торговли
Поздравляю от души.
В сфере выгодных покупок
Вы бесспорно хороши.
Пусть сопутствует удача,
Душу радует доход.
Чтобы все ваши старания
Дали денежный приход.
***
На базарі кожен знає,
Щоби добре гендлювати,
Заробити,щось продати,
Треба допінга приняти,
Щоби світ став яскравішим,
І язик молов без перестанку,
Бажано з самого ранку,
Перевернути добру шклянку!
А сьогодні як при святі,
Треба випити багато,
За прибутки і достатки,
Щоби збільшувались статки,
Щоб торгівля процвітала,
І свої плоди давала,
Тож бажаю одним ранком,
Прокинутись олігархом!
З днем працівника торгівлі!
***
Славних днів, удачі, процвітання,
Нехай успіхи радують тебе частіше,
Хай доля виконає усі бажання,
І подарує в це прекрасне свято щастя!
***
С Днем работников торговли!
Пусть растут продажи ввысь,
Продавай товар с любовью,
Только с радостью трудись!
Пусть мечты и все стремления
В быль удастся воплотить!
Тебе лучики везения
Будут пусть всегда светить!
***
Шановні працівники торгівлі !
Сьогодні, в ваше професійне свято,
дозвольте привітати вас від всієї душі !
Бажаємо вам щастя і тепла,
Колег хороших і добра,
Великих надій, хмільних бенкетів
І від начальства квіт букетів.
У праці бажаємо вам успіху,
В сім'ї – щасливих днів сповна,
А в цей день – веселощів і сміху,
У всіх ділах – ні пуху, ні пера!
***
Вітаю всіх працівників торгівлі з професійним святом! Бажаю бути завжди налаштованими на успіх, отримувати бажаний прибуток, легко і просто знаходити клієнтів, розвиватися і прагнути до кращого! Нехай все виходить так, як задумано, і ще краще! Здоров'я вам, позитиву і море чудовних результатів!
***
Всех работников торговли поздравляем с их профессиональным праздником! Желаем огромных выручек, благодарных покупателей, высоких доходов. Будьте всегда здоровы, красивы, успешны и счастливы!
День працівників торгівлі: картинки і листівки
Відео до Дня працівників торгівлі
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За матеріалами: v24.com.ua, pozdravok.ru.