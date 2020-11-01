З Днем працівника соціальної сфери України: найкращі привітання та листівки

День працівника соціальної сфери України відзначається щорічно в першу неділю листопада. Його було засновано 1999 року указом президента Леоніда Кучми "на підтримку ініціативи працівників системи органів праці та соціальної політики".

2020 року День працівника соцсфери доводиться на 1 листопада. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Поздравляем работников из социальной сферы

С вашим профессиональным днем,

Любви желаем вам и веры,

Чтоб деньги сыпались на вас дождем,

Пусть будет в жизни радость и успех,

Побольше развлечений и веселья,

Пускай всегда звучит задорный смех,

И счастье будет вашей целью,

Пускай удача вас не покидает,

Здоровье будет чаще в норме,

Пусть хватка будет деловая,

Чтоб были вы всегда в отличной форме!

***

З професійним святом вітаємо,

Підтримки й поваги бажаємо.

Хай соціальна сфера розквітає,

Зарплата професіоналізму відповідає.

Хай добро зроблене вам повернеться,

Підопічний весело посміхнеться.

Хай не знає горя ваша душа,

Зичимо вам лиш сил та добра.

***

Соцработники сегодня

Отмечают праздник свой.

От души вас поздравляем,

Уважает вас любой.

Находить желаю силы

И дарить другим тепло.

Вы несете людям радость,

Понимание, добро.

***

Ви справжні світлі ангели добра,

Підтримки, віри та надії!

Дорога ваша буде хай ясна,

І збудуться сердечні усі мрії.

Хай дякують за ваш нелегкий труд,

За доброту й душевну ласку.

Хай на роботі добре справи йдуть,

Й попереду чекає тільки щастя!

***

Работник социальной сферы Украины,

Скорее поздравление прими.

Пусть расцветает жизнь жасмином

В объятьях счастья и любви.

Пусть на работе будет все прекрасно,

Пускай заветные сбываются мечты.

Пусть будет мир твой добрым, ясным,

В нем будет все, как хочешь ты.

***

Вітаю з Днем працівника соціальної сфери України і хочу побажати правильних рішень і успішної роботи, гарних ідей і розуміння оточуючих, щирої поваги і любові, щасливих днів і радісних подій.

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Поздравляем всех работников социальной сферы Украины с их праздником. Вы делаете великую и важную работу: вы помогаете людям там, где они сами не могут помочь себе. Пусть же успехов у вас будет как можно больше, а неудачи вовсе обходят вашу жизнь стороной. С праздником и профессионального роста!

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Сьогодні своє свято відзначають найбезкорисливіші та чуйні, сердечні, добрі й милосердні працівники соціальної служби! Багато людей, потребуючи підтримки, уваги та допомоги звертаються саме до вас, знаючи точно, що це ваше благородне покликання. То нехай же те щастя, що ви даруєте людям, обов'язково повернеться сторицею і надихне вас на нові добрі справи. Пишаємося вами!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явився новий орган соціального захисту населення. 30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ №415 / 2020 про створення Ради соціального розвитку регіонів.

За матеріалами: pozdravok.ru.