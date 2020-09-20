З Днем працівника лісу 2020: найкращі привітання, відео та картинки
День працівника лісу 2020 року в Україні відзначається 20 вересня. Так, це професійне свято було встановлено 1993 року на кожну третю неділю першого місяця осені.
Як зазначалося у відповідному указі президента Леоніда Кравчука, День лісника засновано "на підтримку ініціативи працівників лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості України". До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
З Днем лісника 2020: смс, вірші та проза
Спасибі людям, що зростили ліс
За всі дуби, спасибі за ялини
І за красу березових тих кіс,
Що милі серцю кожної людини.
***
С днем работников леса
Тебя поздравляю,
Счастья, жизни чудесной
Всей душою желаю.
Чтоб работа лишь в радость
И в личном удачи,
Становись всем на зависть
Мудрей и богаче!
***
Як в лісі дихається нам!
Льодинки наче горлом ллються!
Неначе п'єш росу ти сам
З якогось сонячного блюдця.
Як чутно в лісі все! Навкруг –
Стежки казок переді мною.
І ловить витончений слух,
Як шепіт пурхає луною,
І одинокий скрип сосни,
Що будить шерхоти заснулі
Ось-ось минулої весни,
І ґвалт безпечної зозулі...
Як в лісі пишеться! Гай, гай!
Душа закохана вирує,
Бо ліс так щедро, через край,
Мені натхнення подарує!
Довкола чари неземні.
Чи змалювати все це вдасться?
Як в лісі віриться мені
В кохання, в людяність і щастя!
Вже й тіні виткались сумні.
Чому – сумні? Якого біса!
Як в лісі хочеться мені
Не повертатися із лісу!
***
Тех, кто работает в лесу
И каждую тропинку знает,
Мы поздравляем от души,
Удачи, счастья им желаем,
Мы всем работникам лесов
Хотим сказать, как мы их ценим,
Пусть берегут они себя
И делу жизни не изменят!
***
Ліс – незвідності край,
Повний дива і чудес.
В нім не мовкне птахів грай
Від землі і до небес.
Скільки птахів, звірів в нім:
Білочок, зайців, бобрів.
Ліс – природи рідний дім.
Я бажаю щиро, друже,
Щоб це кожен зрозумів!
***
Чтоб лесов шумели кроны,
Приносили кислород,
Нужен коллектив огромный,
Что деревья бережет!
Всем работникам лесхоза
Благодарность и почет,
Не пугают пусть морозы,
Вьюга мимо обойдет!
Пусть чистейший запах леса
Кружит голову всегда,
И проходят с интересом
Все рабочие года!
***
Вітаю з Днем працівників лісу, бажаю чистої природи і великих справ, благополучної роботи, щоб ліс весело шумів. Бажаю міцного здоров'я, удачі, щастя і любові, дихання вітру і чистого повітря, смаку натхнення і радості.
***
В День работников леса хочу тебя поздравить и пожелать ласкового солнца, согревающего сердце, попутного ветра в начинаниях, всех радостей жизни и благ от природы, богатства которой ты охраняешь.
***
Нехай природа буде вдячна за Ваші труди, за Вашу пильну увагу, за догляд і турботу про неї. Нехай дерева, своїми зеленими шапками прикрашають ліси, дарують дім для лісових тварин. З днем працівників лісу! Вітаю!
***
Очень хочется всем нам чистого воздуха, синего неба, высокой травы и красивых деревьев. Поэтому ценен и важен труд всех работников леса! Спасибо, что бережете "зеленых друзей" от браконьеров и вредителей! Успехов вам, счастья, здоровья и процветания! С Днем работников леса!
День працівника лісу: листівки і картинки
Відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двом областям України передбачили повне зникнення лісів.
За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.