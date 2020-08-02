З Днем Повітряних сил ЗСУ 2020: найкращі привітання зі святом

День Повітряних сил Збройних сил України згідно з указом президента Віктора Ющенка від 27 червня 2007 року відзначається щорічно в першу неділю серпня. У 2020 році свято припадає на 2 серпня.

До цієї важливої OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.

День Повітряних сил ЗСУ: смс, вірші та проза

Повітряні сили нашої країни

Мають свої традиції,

І свято зберігати всі ми повинні

Героїв славні позиції.

Нехай небо буде лише мирним,

Польоти будуть лише навчальними,

Нехай ваша служба буде вірною,

А Бог виконає заповітні бажання!

***

Служать справжні чоловіки,

У цих грізних, доблесних військах,

ВПС рідної України,

Прославляємо нині ми у віршах!

Честь і слава вам, герої неба,

За сміливість і відвагу, вам дякуємо,

Чистого вам неба, теплого вам хліба,

У свято ВПС ми побажати хочемо!

***

Служать справжні чоловіки,

У цих грізних, доблесних військах,

ВПС рідної України,

Прославляємо нині ми у віршах!

Честь і слава вам, герої неба,

За сміливість і відвагу, вам дякуємо,

Чистого вам неба, теплого вам хліба,

У свято ВПС ми побажати хочемо!

***

З Днем Повітряних сил Збройних сил України Фото: znk.mozello.com

Повітряні сили нашої країни

Мають свої традиції,

І свято зберігати всі ми повинні

Героїв славні позиції.

Нехай небо буде лише мирним,

Польоти будуть лише навчальними,

Нехай ваша служба буде вірною,

А Бог виконає заповітні бажання!

***

Всіх, хто служить в ВПС,

Я хочу привітати.

Наша гордість ви, хлопці,

Вас у приклад лише ставити.

Побажати хочу я сили,

Мощі вам не позичати.

Стійко, сміливо й достойно

За країну свою стояти.

Щастя вам у сімейному житті,

Радості, достатку.

Нехай високим будет зліт,

М'якою – посадка.

***

Шановні воїни, ветерани та всі, хто пов’язує своє життя з Повітряними Силами Збройних Сил України від щирого серця вітаємо вас з професійним святом! Прийміть найщиріші вітання та слова вдячності за відвагу і сумлінну службу. Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, добра та злагоди, успіхів у благородній справі на благо процвітання України!

***

Легко ходити по землі, знаючи, що в небі тебе захищають надійні хлопці з ВПС. Так нехай у ваш день і небо завжди буде мирним, польоти – навчальними, а погода – льотною. Нехай на землі вас чекають вірні подруги, а техніка не підводить над хмарами!

З Днем Повітряних сил: картинки та листівки

Привітання з Днем Повітряних сил

Картинка до Дня Повітряних сил ЗСУ

Листівка в День Повітряних сил

Відео до Дня Повітряних сил ЗСУ

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За матеріалами: apostrophe.ua, vinrayrada.gov.ua.