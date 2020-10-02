З Днем посмішки 2020: кумедні привітання і картинки

Всесвітній день посмішки відзначається щорічно в першу п'ятницю жовтня. 2020 року ця дата припадає на 2 жовтня.

Неофіційне свято посмішок вперше відзначили 1999 року. Його автором виступив художник Харві Болл, відомий світу як творець смайлика. Так, вважається, що цей день варто неодмінно присвятити гарному настрою. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

Всесвітній день посмішки: смс, привітання у віршах і прозі

Твой День улыбки пусть начнется

С улыбки яркой на устах,

Пускай сияет ярче солнца!

Пусть радость светится в глазах!

Желаю чаще улыбаться

И быть в отличном настроении,

Счастливой жизнью наслаждаться,

Ловя прекрасные мгновения!

***

У цей день – Всесвітній день посмішки,

Я з посмішкою вам бажаю жити!

З нею усвідомлювати свої помилки,

З нею мріяти, працювати і дружити.

З нею зустрічати слушні поради,

З нею вирішувати звичні справи,

З нею завжди легко йти по світу.

Так посміхайтеся частіше, панове!

***

Улыбкой делиться не сложно,

Ты просто ее подари,

И пусть улыбнется прохожий,

И куклы с красивых витрин!

И все в мире будет добрее,

И радостней станет вокруг,

Улыбка любого согреет

Теплей, чем касание рук!

***

Посміхатися нам потрібно в цьому житті частіше

І тоді тобі у відповідь посміхнеться щастя.

Кожен день тоді з ранку буде настрій,

І у всіх справах завжди буде лише везіння,

І будуть вирішуватися всі складні завдання

І переслідувати тебе будуть лише удачі,

Люди будуть говорити тільки компліменти.

З Днем посмішок! Посміхнися! Користуйся моментом!

***

Люди мира, не стесняйтесь,

А почаще улыбайтесь!

Чтоб улыбкой помогать,

И любовь передавать!

***

За Вашу посмішку, мила мадам,

Все, що захочете я зараз віддам.

Нехай очі іскряться радістю у Вас,

Насолоджуюся Вами цілу годину.

Ви лише посміхнулися – я вже убитий.

І летять усмішки мені зі всіх сторін.

Та й самому мені утерпіти не можна.

Це День посмішок. Зі святом, друзі!

***

День посмішок придуманий не даремно

Нічого немає посмішки сильніше.

Недарма люди кажуть:

Від посмішки і небо світліше.

Від посмішки на серці тепло,

Додається життєвої сили.

Посміхайтеся, щоб всім вам щастило,

І щоб все було чудово.

***

Ось і настало сьогоднішне свято, День посмішки. Приймай тільки найщиріші вітання з таким днем. Я знаю, що не так легко знайти в собі бажання для подальшого розвитку, якщо щось відбувається не так, як хотілося б. Але я щиро сподіваюся, що ти зможеш успішно просуватися правильно обраним шляхом, і доля обов'язково винагородить тебе численними можливостями. Живи в гармонії з собою і вір завжди в те, що успіх неодмінно буде. Нехай життя радує, прагни до душевної гармонії і розумій, що є справжніми цінностями. Насолоджуйся навіть малим, будь завжди щасливий, мій милий друже!

***

Сегодня мы отмечаем позитивный праздник, поистине достойный внимания – День улыбки. Это событие непременно заслуживает только самых теплых и ярких эмоций, надежды и веры в светлое будущее. Хочу поздравить тебя с наступающим праздничным днем и сказать, что все обязательно будет складываться только с наилучшей стороны. Мой дорогой человечек, живи, пожалуйста, с улыбкой на лице, ведь она всегда украшает и позволяет понять, насколько прекрасной может быть жизнь. Пусть яркая и позитивная, искренняя улыбка всегда сопровождает тебя, дарит внутреннюю гармонию и настоящую радость. Открой свое сердце и душу только самым лучшим событиям в мире. С праздником!

Картинки і листівки до Дня посмішки

День посмішки: відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідження показало, що сміх допомагає перемогти стрес.

За матеріалами: pozdravok.ru, ukr.media.