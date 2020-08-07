З Днем пива 2020! Кумедні привітання та листівки, цікаві факти

У п'ятницю, 7 серпня, відзначається Міжнародний день пива. Відзначати це неофіційне свято в кожну першу п'ятницю серпня запропонував власник бару з США Джесс Авшаломов, і вперше День пива відзначили 2007 року в місті Санта-Круз в Каліфорнії.

На сьогоднішній день свято відзначається вже більш ніж у 200 країнах світу. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з Днем пива у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

З Днем пива: смс, вірші та проза

Янтарное и темное,

С сухариком и рыбкою,

Все любят пиво пенное

И пьют его с улыбкою,

В день пива мы напомним всем,

Что пить нужно умеренно,

Живите, жизни радуйтесь,

В себе будьте уверены!

***

Я більшої не знаю насолоди,

Як з кумом у генделику засість,

І пити не якісь там соки-води,

А пива літрів з п’ять, а то і шість.

І до клозету принципово не ходити,

А, мужньо поборовши біль і страх,

Сидіти, пиво пити і терпіти,

Аж поки темно стане у очах.

Нарешті вже, як з тятиви зірвавшись,

Стрілою блискавки влетіти у клозет,

Ще й по дорозі всіх порозпихавши,

Щоб встигнуть перед кумом наперед.

Умить забувши усі біди і незгоди,

Всі радощі, кохання і вірші,

Стоїш як цар, як геній свого роду,

В обіймах щастя дзюриш від душі!

Автор: Валерій Гнатюк

***

З Днем пива Фото: 2gis.ru

Чтобы жизнь текла красиво,

Ничего не напрягало,

Нужно просто выпить пива,

Счастье чтоб в груди взыграло!

Этот пенистый напиток

Вмиг поднимет настроенье,

Чтобы дверь была открыта

К безграничному веселью!

***

Пиво разное бывает,

Только честно скажу я,

Ничего бы мы не знали,

Коль бы не было ребят –

Дружных, смелых пивоваров,

Что напиток дарят нам,

Мы с днем пива поздравляем,

И желаем вам добра!

***

Оковитої не хочу,

І вина я не бажаю,

пиво питиму до ночі –

з пивом швидше час минає.

Кухоль піна накриває

Пиво гарне є на смак.

А хто ще тараню має –

той справжнісінький козак.

Пиво мстить прохолоду.

Як казав один дивак:

"Пиво – ліки для народу!"

То воно і мабуть так.

Кухоль з пивом я тримаю.

Буду завжди пиво пити!

П’ємо, браття!

Думку маю:

жити з пивом – справді жити!

Автор: Л. Максименко

***

З Днем пива всіх, хто любить цей пінний напій! Бажаю радісних днів, щасливого життя і сонячних буднів. Веселіться і гуляйте на славу.

***

Поздравляю с Днем пивовара и желаю хмелеть от счастья своей жизни, с каждым разом совершенствовать итак идеальный вкус чудесного напитка, вкладывая в него частичку своей души, нотки оптимизма и веселое настроение.

***

Вітаю з прикольним і цікавим святом – Днем пива. Бажаю смачних застіль, пінних свят і ароматних вечірок. Хмілійте, але не сильно, пийте, але небагато. Будьте яскравими, веселими і радісними.

Картинки і листівки до Дня пива 2020

День пива 2020 Фото: sunhome.ru

Привітання з Днем пива Фото: Pinterest

День пива: прикольні картинки Фото: Pinterest

З Днем пива: картинка-прикол Фото: podarki.ru

Листівка до Дня пива Фото: pozdravik.com

З Міжнародним Днем пива Фото: bipbap.ru

День пива 2020: смс і картинки Фото: Pinterest

Цікаві факти про пиво:

Медовий місяць вперше відзначали у Вавилоні, де батько нареченої протягом 30 днів постачав зятя пивом. Називалася така традиція "пивний місяць".

Перший великий пивний завод на території сучасної України було відкрито у Львові в 1715 році. У Києві перші фабрики почали відкриватися в середині 18 століття.

При розкопках у Старому Місті в Києві було знайдено відбитки ячменю і знарядь пивоварів, які належать до періоду Київської Русі.

Пивоваріння стало чоловічим заняттям лише в кінці 18 століття. До цього професійними пивоварами були жінки.

Пивоваріння процвітало за Ярослава Мудрого.

82-річний український архітектор Микола Сядристий – автор найменшої в світі пивоварні. Він встановив нано-завод на ячмінному зернятку. Розглянути 137 деталей міні-цеху можна за допомогою мікроскопа.

У 20 столітті були засновані найбільші пивоварні заводи України в Києві ("Оболонь"), Чернігові ("Десна") і в Миколаєві ("Янтар").

З Днем пива 2020: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було розкрито користь пива для здоров'я: результати досліджень.

За матеріалами: pozdravok.ru, joy-pup.com.