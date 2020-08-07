З Днем пива 2020! Кумедні привітання та листівки, цікаві факти
У п'ятницю, 7 серпня, відзначається Міжнародний день пива. Відзначати це неофіційне свято в кожну першу п'ятницю серпня запропонував власник бару з США Джесс Авшаломов, і вперше День пива відзначили 2007 року в місті Санта-Круз в Каліфорнії.
На сьогоднішній день свято відзначається вже більш ніж у 200 країнах світу. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з Днем пива у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
З Днем пива: смс, вірші та проза
Янтарное и темное,
С сухариком и рыбкою,
Все любят пиво пенное
И пьют его с улыбкою,
В день пива мы напомним всем,
Что пить нужно умеренно,
Живите, жизни радуйтесь,
В себе будьте уверены!
***
Я більшої не знаю насолоди,
Як з кумом у генделику засість,
І пити не якісь там соки-води,
А пива літрів з п’ять, а то і шість.
І до клозету принципово не ходити,
А, мужньо поборовши біль і страх,
Сидіти, пиво пити і терпіти,
Аж поки темно стане у очах.
Нарешті вже, як з тятиви зірвавшись,
Стрілою блискавки влетіти у клозет,
Ще й по дорозі всіх порозпихавши,
Щоб встигнуть перед кумом наперед.
Умить забувши усі біди і незгоди,
Всі радощі, кохання і вірші,
Стоїш як цар, як геній свого роду,
В обіймах щастя дзюриш від душі!
Автор: Валерій Гнатюк
***
Чтобы жизнь текла красиво,
Ничего не напрягало,
Нужно просто выпить пива,
Счастье чтоб в груди взыграло!
Этот пенистый напиток
Вмиг поднимет настроенье,
Чтобы дверь была открыта
К безграничному веселью!
***
Пиво разное бывает,
Только честно скажу я,
Ничего бы мы не знали,
Коль бы не было ребят –
Дружных, смелых пивоваров,
Что напиток дарят нам,
Мы с днем пива поздравляем,
И желаем вам добра!
***
Оковитої не хочу,
І вина я не бажаю,
пиво питиму до ночі –
з пивом швидше час минає.
Кухоль піна накриває
Пиво гарне є на смак.
А хто ще тараню має –
той справжнісінький козак.
Пиво мстить прохолоду.
Як казав один дивак:
"Пиво – ліки для народу!"
То воно і мабуть так.
Кухоль з пивом я тримаю.
Буду завжди пиво пити!
П’ємо, браття!
Думку маю:
жити з пивом – справді жити!
Автор: Л. Максименко
***
З Днем пива всіх, хто любить цей пінний напій! Бажаю радісних днів, щасливого життя і сонячних буднів. Веселіться і гуляйте на славу.
***
Поздравляю с Днем пивовара и желаю хмелеть от счастья своей жизни, с каждым разом совершенствовать итак идеальный вкус чудесного напитка, вкладывая в него частичку своей души, нотки оптимизма и веселое настроение.
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Вітаю з прикольним і цікавим святом – Днем пива. Бажаю смачних застіль, пінних свят і ароматних вечірок. Хмілійте, але не сильно, пийте, але небагато. Будьте яскравими, веселими і радісними.
Картинки і листівки до Дня пива 2020
Цікаві факти про пиво:
Медовий місяць вперше відзначали у Вавилоні, де батько нареченої протягом 30 днів постачав зятя пивом. Називалася така традиція "пивний місяць".
Перший великий пивний завод на території сучасної України було відкрито у Львові в 1715 році. У Києві перші фабрики почали відкриватися в середині 18 століття.
При розкопках у Старому Місті в Києві було знайдено відбитки ячменю і знарядь пивоварів, які належать до періоду Київської Русі.
Пивоваріння стало чоловічим заняттям лише в кінці 18 століття. До цього професійними пивоварами були жінки.
Пивоваріння процвітало за Ярослава Мудрого.
82-річний український архітектор Микола Сядристий – автор найменшої в світі пивоварні. Він встановив нано-завод на ячмінному зернятку. Розглянути 137 деталей міні-цеху можна за допомогою мікроскопа.
У 20 столітті були засновані найбільші пивоварні заводи України в Києві ("Оболонь"), Чернігові ("Десна") і в Миколаєві ("Янтар").
З Днем пива 2020: відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було розкрито користь пива для здоров'я: результати досліджень.
За матеріалами: pozdravok.ru, joy-pup.com.