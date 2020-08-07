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З Днем пива 2020! Кумедні привітання та листівки, цікаві факти

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1,9 т.
Міжнародний день пива відзначається кожної першої п'ятниці серпня

Міжнародний день пива відзначається кожної першої п'ятниці серпня. Фото: bipbap.ru

У п'ятницю, 7 серпня, відзначається Міжнародний день пива. Відзначати це неофіційне свято в кожну першу п'ятницю серпня запропонував власник бару з США Джесс Авшаломов, і вперше День пива відзначили 2007 року в місті Санта-Круз в Каліфорнії.

На сьогоднішній день свято відзначається вже більш ніж у 200 країнах світу. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з Днем пива у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

З Днем пива: смс, вірші та проза

Янтарное и темное,

С сухариком и рыбкою,

Все любят пиво пенное

И пьют его с улыбкою,

В день пива мы напомним всем,

Что пить нужно умеренно,

Живите, жизни радуйтесь,

В себе будьте уверены!

***

Я більшої не знаю насолоди,

Як з кумом у генделику засість,

І пити не якісь там соки-води,

А пива літрів з п’ять, а то і шість.

І до клозету принципово не ходити,

А, мужньо поборовши біль і страх,

Сидіти, пиво пити і терпіти,

Аж поки темно стане у очах.

Нарешті вже, як з тятиви зірвавшись,

Стрілою блискавки влетіти у клозет,

Ще й по дорозі всіх порозпихавши,

Щоб встигнуть перед кумом наперед.

Умить забувши усі біди і незгоди,

Всі радощі, кохання і вірші,

Стоїш як цар, як геній свого роду,

В обіймах щастя дзюриш від душі!

Автор: Валерій Гнатюк

***

З Днем пива

З Днем пива Фото: 2gis.ru

Чтобы жизнь текла красиво,

Ничего не напрягало,

Нужно просто выпить пива,

Счастье чтоб в груди взыграло!

Этот пенистый напиток

Вмиг поднимет настроенье,

Чтобы дверь была открыта

К безграничному веселью!

***

Пиво разное бывает,

Только честно скажу я,

Ничего бы мы не знали,

Коль бы не было ребят –

Дружных, смелых пивоваров,

Что напиток дарят нам,

Мы с днем пива поздравляем,

И желаем вам добра!

***

Оковитої не хочу,

І вина я не бажаю,

пиво питиму до ночі –

з пивом швидше час минає.

Кухоль піна накриває

Пиво гарне є на смак.

А хто ще тараню має –

той справжнісінький козак.

Пиво мстить прохолоду.

Як казав один дивак:

"Пиво – ліки для народу!"

То воно і мабуть так.

Кухоль з пивом я тримаю.

Буду завжди пиво пити!

П’ємо, браття!

Думку маю:

жити з пивом – справді жити!

Автор: Л. Максименко

***

З Днем пива всіх, хто любить цей пінний напій! Бажаю радісних днів, щасливого життя і сонячних буднів. Веселіться і гуляйте на славу.

***

Поздравляю с Днем пивовара и желаю хмелеть от счастья своей жизни, с каждым разом совершенствовать итак идеальный вкус чудесного напитка, вкладывая в него частичку своей души, нотки оптимизма и веселое настроение.

***

Вітаю з прикольним і цікавим святом – Днем пива. Бажаю смачних застіль, пінних свят і ароматних вечірок. Хмілійте, але не сильно, пийте, але небагато. Будьте яскравими, веселими і радісними.

Картинки і листівки до Дня пива 2020

День пива 2020

День пива 2020 Фото: sunhome.ru

Привітання з Днем пива

Привітання з Днем пива Фото: Pinterest

День пива: прикольні картинки

День пива: прикольні картинки Фото: Pinterest

З Днем пива: картинка-прикол

З Днем пива: картинка-прикол Фото: podarki.ru

Листівка до Дня пива

Листівка до Дня пива Фото: pozdravik.com

З Міжнародним Днем пива

З Міжнародним Днем пива Фото: bipbap.ru

День пива 2020: смс і картинки

День пива 2020: смс і картинки Фото: Pinterest

Цікаві факти про пиво:

  • Медовий місяць вперше відзначали у Вавилоні, де батько нареченої протягом 30 днів постачав зятя пивом. Називалася така традиція "пивний місяць".

  • Перший великий пивний завод на території сучасної України було відкрито у Львові в 1715 році. У Києві перші фабрики почали відкриватися в середині 18 століття.

  • При розкопках у Старому Місті в Києві було знайдено відбитки ячменю і знарядь пивоварів, які належать до періоду Київської Русі.

  • Пивоваріння стало чоловічим заняттям лише в кінці 18 століття. До цього професійними пивоварами були жінки.

  • Пивоваріння процвітало за Ярослава Мудрого.

  • 82-річний український архітектор Микола Сядристий – автор найменшої в світі пивоварні. Він встановив нано-завод на ячмінному зернятку. Розглянути 137 деталей міні-цеху можна за допомогою мікроскопа.

  • У 20 столітті були засновані найбільші пивоварні заводи України в Києві ("Оболонь"), Чернігові ("Десна") і в Миколаєві ("Янтар").

З Днем пива 2020: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було розкрито користь пива для здоров'я: результати досліджень.

За матеріалами: pozdravok.ru, joy-pup.com.

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