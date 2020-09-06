З Днем підприємця 2020! Гарні привітання, картинки та відео
День підприємця в Україні відзначається кожної першої неділі вересня. 2020 року це 6 вересня.
Свято було встановлено 1998 року указом президента Леоніда Кучми з метою відзначити важливу роль цієї частини економіки. До Дня підприємця OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
З Днем підприємця 2020: смс, вірші та проза
Рахунків бухгалтерських старатель,
В іноземців – бізнесмен,
По-українськи – підприємець,
З виду – справжній джентльмен!
Вам привітання, тим, хто будує,
Тим, хто за істинний прогрес,
Прилавків, офісів героям,
Творцям робочих місць!
***
Кто всего добился сам,
Все самостоятельно –
Этот праздник лишь для Вас.
День предпринимателя!
Пусть все ваши начинания,
Без проблем и без забот,
Оправдают ожидания,
Принесут в семью доход.
Пусть вас кризис не коснется,
Стороной пускай пройдет,
Пусть все в жизни удается
И во всем всегда везет!
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Вітаю Вас сьогодні
З Днем підприємця!
І бажаю вдало працювати –
Набивати туго гаманця!
Хай супроводжує везіння
І мрії збуваються!
Бути завжди у відмінному настрої!
Хай все задумане здобувається!
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Тех, кто создал свое дело,
Бизнес прибыльный открыл,
Мы сегодня поздравляем
И желаем много сил,
Знает пусть предприниматель,
Что мы ценим его труд,
Пусть клиентов будет много,
А проблемы все уйдут!
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Вітаємо Вас з днем підприємця, бажаємо успішного ведення своєї справи, матеріального благополуччя, налагодження нових міцних партнерських зв'язків, здоров'я і впевненості в завтрашньому дні.
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Поздравляю! Пусть дело, которым ты занимаешься, будет процветать, приносить прибыль, радость, а самое главное, удовольствие. Никогда не бросай начатых дел, какими бы сложными они не казались, ведь все у тебя получится! С днем предпринимателя!
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Вітаю з Днем підприємця! Бажаю успішного бізнесу, відмінного доходу і отримання задоволення від улюбленої справи! Нехай завжди щастить і зустрічаються на шляху лише хороші люди! Всіх благ і процвітання!
Картинки і листівки до Дня підприємця
День підприємця: відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тернопільський підприємець Юрій Сенів допоміг рятувальникам загасити пожежу на полі: відео.
За матеріалами: pozdravok.ru, vitannya.in.ua.