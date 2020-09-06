З Днем підприємця 2020! Гарні привітання, картинки та відео

День підприємця в Україні 2020 року відзначається 6 вересня. Фото: broshniv.info

День підприємця в Україні відзначається кожної першої неділі вересня. 2020 року це 6 вересня.

Свято було встановлено 1998 року указом президента Леоніда Кучми з метою відзначити важливу роль цієї частини економіки. До Дня підприємця OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

З Днем підприємця 2020: смс, вірші та проза

Рахунків бухгалтерських старатель,

В іноземців – бізнесмен,

По-українськи – підприємець,

З виду – справжній джентльмен!

Вам привітання, тим, хто будує,

Тим, хто за істинний прогрес,

Прилавків, офісів героям,

Творцям робочих місць!

***

Кто всего добился сам,

Все самостоятельно –

Этот праздник лишь для Вас.

День предпринимателя!

Пусть все ваши начинания,

Без проблем и без забот,

Оправдают ожидания,

Принесут в семью доход.

Пусть вас кризис не коснется,

Стороной пускай пройдет,

Пусть все в жизни удается

И во всем всегда везет!

***

Вітаю Вас сьогодні

З Днем підприємця!

І бажаю вдало працювати –

Набивати туго гаманця!

Хай супроводжує везіння

І мрії збуваються!

Бути завжди у відмінному настрої!

Хай все задумане здобувається!

***

З Днем підприємця 2020. Фото: chortkiv.online

Тех, кто создал свое дело,

Бизнес прибыльный открыл,

Мы сегодня поздравляем

И желаем много сил,

Знает пусть предприниматель,

Что мы ценим его труд,

Пусть клиентов будет много,

А проблемы все уйдут!

***

Вітаємо Вас з днем підприємця, бажаємо успішного ведення своєї справи, матеріального благополуччя, налагодження нових міцних партнерських зв'язків, здоров'я і впевненості в завтрашньому дні.

***

Поздравляю! Пусть дело, которым ты занимаешься, будет процветать, приносить прибыль, радость, а самое главное, удовольствие. Никогда не бросай начатых дел, какими бы сложными они не казались, ведь все у тебя получится! С днем предпринимателя!

***

Вітаю з Днем підприємця! Бажаю успішного бізнесу, відмінного доходу і отримання задоволення від улюбленої справи! Нехай завжди щастить і зустрічаються на шляху лише хороші люди! Всіх благ і процвітання!

Картинки і листівки до Дня підприємця

Листівка з Днем підприємця. Фото: dntb.gov.ua

З Днем підприємця України. Фото: pik.ua

Привітання з Днем підприємця. Фото: vitannya.in.ua

День підприємця 2020. Фото: sunhome.ru

Картинка з Днем підприємця. Фото: alchevsk.su

День підприємця: відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тернопільський підприємець Юрій Сенів допоміг рятувальникам загасити пожежу на полі: відео.

За матеріалами: pozdravok.ru, vitannya.in.ua.

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