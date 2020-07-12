З Днем Петра і Павла 2020: святкові листівки, смс, вірші та відео з привітаннями

Православна церква 12 липня шанує пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Цього дня закінчується багатоденний Петрів піст, віряни йдуть на службу до церкви, моляться і ставлять свічки біля ікон святих, а після богослужіння святкують і вітають один одного.

У День Петра і Павла OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео.

З Днем Петра і Павла: смс, вірші та проза

З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти знай!

***

В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

***

Привітання з Днем Петра і Павла rivne1.tv

Ми в свято з самого ранку

Прославимо Павла і Петра,

А кожному християнину

Побажаємо добра!

Святі світлі апостоли,

На шлях нас істинний наставте

І сил душевних нам додайте.

***

Пускай в День Павла и Петра

Пошлет вам Бог благословение,

Здоровья много и добра,

Любви, тепла и вдохновения!

Пускай святые принесут

В семью лишь мир, любовь и лад!

А в дом – достаток и уют,

Чтоб счастьем каждый был богат!

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

Листівка з Днем Петра і Павла скріншот YouTube

Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.

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У день святих апостолів Петра і Павла бажаю віри і бадьорості духу. Нехай ваші молитви і найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров'я та миру вам і вашим родинам!

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Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.

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Ось і "красне літо" на порозі, вітаю з Днем Петра і Павла. Нехай святі покровителі захистять від хвороб і бід, хай життя стане веселішим і добрішим, нехай свято подарує світлу надію і запустить круговерть щасливих днів.

Картинки і листівки до Дня Петра і Павла

Побажання в День Петра і Павла liza.ua

Картинки до Дня Петра і Павла ot7.raskraski.link

День Петра і Павла 2020 radiotrek.rv.ua

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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.