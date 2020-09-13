З Днем перукаря! Гарні привітання, побажання та листівки

У неділю, 13 вересня, в Україні та інших країнах світу відзначається День перукаря.
Вважається, що професія перукаря зародилася в Стародавньому Єгипті та Стародавній Греції, а саме слово "перукар" походить від німецького слова Perückenmacher (майстер, який виготовляє перуки). До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
З Днем перукаря 2020: смс, вірші та проза
Твої руки, як нагорода,
Не страшна тобі перешкода,
За будь-який пучок волосся,
Ти несамовито берешся.
Обстрижешь, додаси блиск,
Лисий чоловік воскрес,
Усміхнувся і пішов,
З волохатою головою.
Ти від Бога перукар,
І сьогодні раз твоє свято,
Я тебе привітаю особисто,
Це мені не байдуже.
Вітаю мені не лінь,
Перукаря адже день.
***
Пусть будет вечным вдохновение,
Твори шедевры вновь и вновь!
Ты лучший мастер, без сомнения,
Ведь есть к профессии любовь!
Пусть прибавляются клиенты,
Доходы только ввысь растут,
Пускай лишь яркие моменты
Рабочие деньки несут!
***
З днем перукаря милі друзі,
Ваша професія для нас дуже важлива,
Ви цілий день як в офісі працюєте,
І майстерність відточувати прагнете.
І якщо вже радуєте людей особисто,
То хай і заробіток буде пристойний.
Працюйте, не шкодуючи шевелюр.
***
Твои главные друзья –
Это ножницы с расческой,
Люди в очередь стоят
За красивою прической.
С днем профессии тебя
Поздравляю я сердечно
И желаю жить, любя,
И в деньгах купаться вечно!
***
Вітаю з Днем перукаря! Робота щоб приносила радість, клієнти йшли щасливими і задоволеними, а приходили з хорошим настроєм і позитивом. Нехай кожен день буде творчим, легким, а втома ніколи не навалюється тяжким вантажем!
***
Поздравляю с Днем парикмахера. Продолжай привносить в этот мир красоту и счастье. Пусть все идеи мгновенно воплощаются в реальность, а достаток, успех и везение не покидают ни на миг.
***
Вітаю з Днем перукаря. Бажаю не стригти, а творити, не працювати, а створювати справжні шедеври перукарського мистецтва, не просто жити, а насолоджуватися кожною прекрасною миттю чудового життя, в якому є улюблена робота, улюблена справа, улюблені люди та великі подорожі.
***
С Днем парикмахера! Желаю получать от жизни все самое приятное, удивительное и красивое. Пусть на пути ежедневно происходят чудеса, клиенты восхищаются вашим талантом, а родные ценят по достоинству и любят безмерно.
Картинки і листівки до Дня перукаря
День перукаря: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, ukr.media.
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