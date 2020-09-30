З Днем перекладача 2020: найкращі привітання та листівки
У середу, 30 вересня, відзначається Міжнародний день перекладача. Свято 1991 року заснувала Міжнародна федерація перекладачів, а 2017 року його було оголошено таким, що відзначається в межах ООН.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
День перекладача: смс, поздоровлення у віршах і прозі
Усіх перекладачів сьогодні вітаємо,
Бажаємо щастя і здоров’я від душі,
Нехай робота завжди надихає,
Нехай збуваються найзаповітніші мрії усі.
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Чтоб было лучше понимать,
Друг друга с полуслова,
Хочу друзья вам, пожелать,
Удач, успехов новых.
С Международным днем,
Вас переводчики, поздравлю,
Пусть будет мир и счастье в нем,
Пусть это, будет главным!
***
Німецька, англійська, китайська,
Всіх мов нам не зрозуміти,
Ми до перекладача за допомогою звернемося,
Тільки він один може все це збагнути.
З Днем перекладача вас вітаємо,
Життя довгого і щасливого бажаємо,
Нехай буде світлою дорога завжди,
Нехай оточують надійні друзі.
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В мире много языков,
Изучить их очень трудно,
Переводчик нам готов
Помогать ежеминутно.
Пусть в работе ждет успех,
Интересные знакомства,
И понять партнеров всех
Будет пусть предельно просто.
Пусть престиж твой возрастет
И, конечно же, доходы,
Ждет в пути карьерный взлет,
Еще выше год от года!
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З Днем перекладача тебе я вітаю,
Адже з мовами ти завжди на "ти".
Твоя професія дуже не проста,
Досягти тобі бажаю висоти!
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Переведет любую фразу,
Любой поддержит диалог,
Он на ходу хватает сразу
Слов иностранных перевод!
Мы в этот праздник поздравляем
Всех переводчиков сейчас,
Вам много радости желаем,
Пусть будет в жизни все у вас!
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Вітаю з Міжнародним днем перекладача. Бажаю завжди бути в курсі важливих справ, ніколи не помилятися ні словом, ні вибором, ні вчинком. Нехай буде успіх у роботі та радість у душі.
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Вы помогаете людям лучше понимать друг друга, вам не препятствуют границы и расстояния. Поздравляю Вас с Международным днем переводчика, и желаю вам новых интересных работ и отличных коммуникаций!
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З днем перекладача! Хай не буде бар'єрів між мовами, щоб розуміли ми завжди один одного, щоб допомагали і отримували задоволення від спілкування, від сказаних слів і від душевних розмов. Вітаю!
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Желаю языки все знать, чтобы разговаривать, понимать и помогать людям общаться. Пусть не будет языковых барьеров, а если и встретятся, то преодолеть их без труда. В работе успехов, в изучении прогресса и всего самого лучшего. С днем переводчика!
Листівки та картинки до Дня перекладача
Відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудський актор Семюел Л. Джексон вилаявся українською та іншими мовами: відео.
За матеріалами: pozdravok.ru.