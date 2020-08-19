З Днем пасічника 2020! Гарні вірші, проза, листівки та відео з привітаннями
День пасічника в Україні відзначається щорічно 19 серпня. Це професійне свято було засновано указом президента Леоніда Кучми 1997 рокуі.
У День пасічника традиційно проходять концерти, святкові ярмарки, де бджолярі всієї країни пропонують свій мед, а власники найсмачнішого отримують нагороди. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, відео, картинки та листівки.
День пасічника: смс, вірші та проза
Пахнеш медом, лісом, лугом,
Ароматом тиші,
І бджолині укуси
Тобі зовсім не страшні.
Ми тобі бажаємо щастя
І любові з року в рік,
Життя твоє хай буде солодким
І чарівним, наче мед.
***
Всех, кто сфере медоводства
Посвятил свою судьбу,
Поздравляю я сегодня,
Руку вашу крепко жму.
Пусть жужжат задорно пчелы,
Ладятся пускай дела.
Вам желаю, пчеловоды,
Я успехов и добра.
***
Люди люблять мед бджолиний
І знає кожен – мед лікувальний.
І значить людям він потребен,
Його дістане бджоляр.
***
Мед на своїй пасіці
Збереш завжди,
Це справа життя всього,
З ним пройдуть роки.
***
Желаю вкусного меда, некусючих пчел, любви к жизни и много веселья, любящих детей и благодарных внуков, пусть мед всегда будет целебным – с Днем пасечника!
***
Вітаю з Днем пасічника та від душі бажаю славної діяльності і великої користі, слухняних бджілок і дружних бджолиних сімей, належного догляду за пасікою і щедрого врожаю меду, солодкого життя та завжди чудового настрою.
Картинки і листівки до Дня бджоляра
З Днем пасічника: відео
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За матеріалами: ukr.media, pozdravok.ru.