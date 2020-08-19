З Днем пасічника 2020! Гарні вірші, проза, листівки та відео з привітаннями

День пасічника в Україні відзначається щорічно 19 серпня. Це професійне свято було засновано указом президента Леоніда Кучми 1997 рокуі.

У День пасічника традиційно проходять концерти, святкові ярмарки, де бджолярі всієї країни пропонують свій мед, а власники найсмачнішого отримують нагороди. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, відео, картинки та листівки.

День пасічника: смс, вірші та проза

Пахнеш медом, лісом, лугом,

Ароматом тиші,

І бджолині укуси

Тобі зовсім не страшні.

Ми тобі бажаємо щастя

І любові з року в рік,

Життя твоє хай буде солодким

І чарівним, наче мед.

***

Всех, кто сфере медоводства

Посвятил свою судьбу,

Поздравляю я сегодня,

Руку вашу крепко жму.

Пусть жужжат задорно пчелы,

Ладятся пускай дела.

Вам желаю, пчеловоды,

Я успехов и добра.

***

Люди люблять мед бджолиний

І знає кожен – мед лікувальний.

І значить людям він потребен,

Його дістане бджоляр.

***

Мед на своїй пасіці

Збереш завжди,

Це справа життя всього,

З ним пройдуть роки.

***

Желаю вкусного меда, некусючих пчел, любви к жизни и много веселья, любящих детей и благодарных внуков, пусть мед всегда будет целебным – с Днем пасечника!

***

Вітаю з Днем пасічника та від душі бажаю славної діяльності і великої користі, слухняних бджілок і дружних бджолиних сімей, належного догляду за пасікою і щедрого врожаю меду, солодкого життя та завжди чудового настрою.

Картинки і листівки до Дня бджоляра

Картинки до Дня пасічника

Анімаційна листівка з Днем пасічника kartinki-life.ru

Привітання з Днем пасічника art-shop.com.ua

З Днем пасічника: відео

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За матеріалами: ukr.media, pozdravok.ru.