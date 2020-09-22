З Днем партизанської слави в Україні: найкращі привітання та листівки

День партизанської слави в Україні відзначається щорічно 22 вересня. Свято було встановлено 2001 року указом президента Леоніда Кучми "на підтримку ініціативи ветеранів війни та з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників" у період Другої світової війни.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував найкращі привітання зі святом у віршах і прозі, смс, вірші, листівки, картинки та відео.

День партизанської слави 2020: смс, вірші та проза

Будь-партизанський загін

Гідний похвали, поваги,

Не боячись ворогів і перешкод,

Вони бадьоро йшли на бій!

І в тилу фашистських ворогів

За перемогу боролися вони!

Ми без зайвих пафосних слів

Будемо пам'ятати їх у наші дні!

***

В тылу у врага, ничего не боясь

Боролись отчаянно смелые люди,

На смерть уходили они, не страшась;

Их подвиг никто никогда не забудет.

В землянке холодной готовили план –

Как землю родную сберечь от неволи.

Внезапно всегда наносили удар,

За Родину гибли, не чувствуя боли.

***

У бій йшли партизани.

За нашу батьківщину й честь.

І вам спасибі – ветерани!

За те що ви на світі є!

***

З Днем партизанської слави! Ваш неперевершений подвиг, мужність, відвага є взірцем стійкості й самопожертви у відстоюванні незалежності і свободи держави, добрим прикладом для виховання молодого покоління. Щастя, міцного здоров’я, добра і благополуччя вам і вашим родинам. Честь вам і шана, дорогі партизани і підпільники!

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День партизан и подпольщиков – праздник молодой, но очень важный. Это день бойцов невидимого фронта, тех, кто помогал ковать победу в тылу врага. Ваш подвиг обычно остается в тени, но тот вклад, что вы внесли в общее дело, нельзя недооценить. Память о Вашем подвиге навсегда в наших сердцах. С чувством глубокого уважения мы поздравляем сегодня всех ветеранов и чтим тех, кто уже не с нами.

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Шановні учасники партизанського й підпільного руху! Щиро вітаємо вас з Днем партизанської слави! Ваші сила духу, патріотизм надихають нащадків, які сьогодні продовжують героїчну боротьбу на сході України задля збереження її територіальної цілісності. Саме це є запорукою нашої непереможності, дає впевненість у тому, що наш народ – незламний та сильний духом.

З Днем партизанської слави: картинки та листівки

Листівка з Днем партизанської слави Фото: usva.com.ua

Картинка до Дня партизанської слави в Україні Фото: ovruch-rayrada.zt.gov.ua

День партизанської слави в Україні 2020 Фото: phm.gov.ua

Привітання з Днем партизанської слави Фото: bliznuki-rda.kh.gov.ua

Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше атмосферні фото весілля на Буковині напередодні Другої світової виклали в мережі.

За матеріалами: pozdravok.ru.