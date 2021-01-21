З Днем обіймів: традиції, привітання, картинки та листівки до свята

У четвер, 21 січня, в світі відзначається День обіймів. У це свято, згідно з традицією, навіть незнайомі люди можуть обійняти одне одного.

Історія, звичаї свята та яскраві привітання – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День обіймів: що це за свято

День обіймів відзначається кілька разів на рік. Так, свято, яке випадає на 21 січня, з'явилося 1986 року в США як Національний день обіймів, а згодом поширилося по всьому світу.

Крім того, 4 грудня відзначається Міжнародний день обіймів, який з'явився в 1970-х роках у Західній Європі. А 9 серпня аналогічне свято проходить у Японії.

Привітання з Днем обіймів: смс, вірші та проза

Тебя я обнимаю,

Дарю свое тепло,

От всей души желаю,

Во всем чтоб повезло.

И чтоб за чаю чашкой

Печаль ушла скорей,

И много обнимашек

Согрели в этот день.

***

День обіймів! Не зівай –

Обіймашки роздавай!

Всіх навколо ми вітаємо –

Всіх підряд ми обіймаємо.

***

В День обіймів тебе обіймаю

Міцно-міцно, бажаю добра,

Цього дня тобі побажаю,

Щоб пройшла і печаль, і хандра!

Нехай частіше тебе обіймають,

Нехай звучить щастя світлий мотив,

Обіймашки життя нам продовжують,

Дарують радість, тепло й позитив!

***

Вітаю з днем обіймів і міцно обіймаю. Бажаю завжди відчувати себе потрібною і коханою людиною, всім серцем любити, ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій. Ніжних обіймів і щирих посмішок!

***

Для хорошего настроения и психического здоровья следует обниматься восемь раз в день. Желаю регулярно перевыполнять эту норму. Крепко обнимаю и поздравляю с днем объятий!

***

День обіймів – чудове свято! Бажаю скоріше знайти того, кого хочеться щиро та всім серцем обійняти, поділитися своїми почуттями! Нехай ті, хто вам дорогий, завжди будуть поруч, щасливі та здорові!

Картинки і листівки до Дня обіймів

З Днем обіймів Pinterest

Картинка в День обіймів ggexp.ru

Листівка в День обіймів ggexp.ru

Привітання з Днем обіймів kartinki-life.ru

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Відео до Дня обіймів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог пояснила, чому важливо обіймати свою дитину. Це корисно не тільки для її психологічного стану, але й для фізичного здоров'я.

За матеріалами: pozdravok.ru.