З Днем обіймів: традиції, привітання, картинки та листівки до свята

У четвер, 21 січня, в світі відзначається День обіймів. У це свято, згідно з традицією, навіть незнайомі люди можуть обійняти одне одного.

Історія, звичаї свята та яскраві привітання – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День обіймів відзначається кілька разів на рік. Так, свято, яке випадає на 21 січня, з'явилося 1986 року в США як Національний день обіймів, а згодом поширилося по всьому світу.

Крім того, 4 грудня відзначається Міжнародний день обіймів, який з'явився в 1970-х роках у Західній Європі. А 9 серпня аналогічне свято проходить у Японії.

Тебя я обнимаю,

Дарю свое тепло,

От всей души желаю,

Во всем чтоб повезло.

И чтоб за чаю чашкой

Печаль ушла скорей,

И много обнимашек

Согрели в этот день.

***

День обіймів! Не зівай –

Обіймашки роздавай!

Всіх навколо ми вітаємо –

Всіх підряд ми обіймаємо.

***

В День обіймів тебе обіймаю

Міцно-міцно, бажаю добра,

Цього дня тобі побажаю,

Щоб пройшла і печаль, і хандра!

Нехай частіше тебе обіймають,

Нехай звучить щастя світлий мотив,

Обіймашки життя нам продовжують,

Дарують радість, тепло й позитив!

***

Вітаю з днем обіймів і міцно обіймаю. Бажаю завжди відчувати себе потрібною і коханою людиною, всім серцем любити, ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій. Ніжних обіймів і щирих посмішок!

***

Для хорошего настроения и психического здоровья следует обниматься восемь раз в день. Желаю регулярно перевыполнять эту норму. Крепко обнимаю и поздравляю с днем объятий!

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День обіймів – чудове свято! Бажаю скоріше знайти того, кого хочеться щиро та всім серцем обійняти, поділитися своїми почуттями! Нехай ті, хто вам дорогий, завжди будуть поруч, щасливі та здорові!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог пояснила, чому важливо обіймати свою дитину. Це корисно не тільки для її психологічного стану, але й для фізичного здоров'я.

За матеріалами: pozdravok.ru.