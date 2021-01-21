З Днем обіймів: традиції, привітання, картинки та листівки до свята
У четвер, 21 січня, в світі відзначається День обіймів. У це свято, згідно з традицією, навіть незнайомі люди можуть обійняти одне одного.
Історія, звичаї свята та яскраві привітання – далі в матеріалі OBOZREVATEL.
День обіймів відзначається кілька разів на рік. Так, свято, яке випадає на 21 січня, з'явилося 1986 року в США як Національний день обіймів, а згодом поширилося по всьому світу.
Крім того, 4 грудня відзначається Міжнародний день обіймів, який з'явився в 1970-х роках у Західній Європі. А 9 серпня аналогічне свято проходить у Японії.Привітання з Днем обіймів: смс, вірші та проза
Тебя я обнимаю,
Дарю свое тепло,
От всей души желаю,
Во всем чтоб повезло.
И чтоб за чаю чашкой
Печаль ушла скорей,
И много обнимашек
Согрели в этот день.
***
День обіймів! Не зівай –
Обіймашки роздавай!
Всіх навколо ми вітаємо –
Всіх підряд ми обіймаємо.
***
В День обіймів тебе обіймаю
Міцно-міцно, бажаю добра,
Цього дня тобі побажаю,
Щоб пройшла і печаль, і хандра!
Нехай частіше тебе обіймають,
Нехай звучить щастя світлий мотив,
Обіймашки життя нам продовжують,
Дарують радість, тепло й позитив!
***
Вітаю з днем обіймів і міцно обіймаю. Бажаю завжди відчувати себе потрібною і коханою людиною, всім серцем любити, ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій. Ніжних обіймів і щирих посмішок!
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Для хорошего настроения и психического здоровья следует обниматься восемь раз в день. Желаю регулярно перевыполнять эту норму. Крепко обнимаю и поздравляю с днем объятий!
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День обіймів – чудове свято! Бажаю скоріше знайти того, кого хочеться щиро та всім серцем обійняти, поділитися своїми почуттями! Нехай ті, хто вам дорогий, завжди будуть поруч, щасливі та здорові!Картинки і листівки до Дня обіймів
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог пояснила, чому важливо обіймати свою дитину. Це корисно не тільки для її психологічного стану, але й для фізичного здоров'я.
За матеріалами: pozdravok.ru.