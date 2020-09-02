З Днем нотаріуса 2020! Найкращі привітання та картинки
У середу, 2 вересня, в Україні відзначається День нотаріату. Свято було встановлено 2010 року указом президента Віктора Ющенка.
До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.
З Днем нотаріуса 2020: смс, вірші та проза
В календарі хоч цей день не червоний
Й вихідним не голосять його,
Але день цей значимий й важливий,
Без Нотаріуса всі ми – ніхто.
У паперовому, безладному морі
Ви – людства надійний мандат.
Поспішаємо ми вас вітати
З вашим свято – Нотаріат!
***
Праздник нынче отмечает
Славный наш нотариат.
Пусть услугам важным вашим
Будет каждый только рад.
Вам желаем четкости
И во всем порядка.
Всем, кто делу служит –
Счастья и достатка.
***
Вітаю з Днем нотаріату!
І в справах бажаю лише перемог.
У житті нехай все буде так, як треба,
І живи, звичайно, багато-багато років.
***
Уважаемые нотариусы,
Примите слова благодарности!
Желаем успехов значительных,
Клиентов спокойных, почтительных!
Достатка вам, изобилия,
Желаем, чтоб счастливы были,
Желаем вам трудиться без проблем,
Настроенье – по 10 бальной шкале!
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Вельмишановні нотаріуси! Ви і Ваші колеги сьогодні уособлюють інтелектуальну та правову потужність нотаріату України, його право на рівних бути у колі нотаріатів розвинутих країн світу. Працелюбність, висока освіченість і професійна досконалість – складові успіху на теренах протидії сучасним складностям. Тому, вшановуючи Вашу енергійність і творчість, від імені Ради зичу наснаги і творчих професійних звершень в ім'я міці і захищеності нашої спільної справи. В єдності наша сила. З Днем нотаріату Вас!
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Спешу поздравить с Днем нотариата! Пусть этот профессиональный праздник придаст новых сил, зарядит вдохновением и подарит новые цели! Желаю лояльных клиентов, успешной карьеры, достатка и счастья!
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Від душі вітаю з Днем нотаріату! Нехай ваша контора не знає відбою від клієнтів, бездоганна репутація змусить всіх конкурентів бути в тіні, закон керує в діяльності і житті, а важливість справи приносить задоволення та прекрасний дохід!
Картинки і листівки до Дня нотаріату
Привітання нотаріусам: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.