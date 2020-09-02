З Днем нотаріуса 2020! Найкращі привітання та картинки

День нотаріату було засновано 2010 року.

У середу, 2 вересня, в Україні відзначається День нотаріату. Свято було встановлено 2010 року указом президента Віктора Ющенка.

До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.

З Днем нотаріуса 2020: смс, вірші та проза

В календарі хоч цей день не червоний

Й вихідним не голосять його,

Але день цей значимий й важливий,

Без Нотаріуса всі ми – ніхто.

У паперовому, безладному морі

Ви – людства надійний мандат.

Поспішаємо ми вас вітати

З вашим свято – Нотаріат!

***

Праздник нынче отмечает

Славный наш нотариат.

Пусть услугам важным вашим

Будет каждый только рад.

Вам желаем четкости

И во всем порядка.

Всем, кто делу служит –

Счастья и достатка.

***

Вітаю з Днем нотаріату!

І в справах бажаю лише перемог.

У житті нехай все буде так, як треба,

І живи, звичайно, багато-багато років.

***

День нотаріату в Україні відзначається 2 вересня Ілюстративне фото / Pixabay

Уважаемые нотариусы,

Примите слова благодарности!

Желаем успехов значительных,

Клиентов спокойных, почтительных!

Достатка вам, изобилия,

Желаем, чтоб счастливы были,

Желаем вам трудиться без проблем,

Настроенье – по 10 бальной шкале!

***

Вельмишановні нотаріуси! Ви і Ваші колеги сьогодні уособлюють інтелектуальну та правову потужність нотаріату України, його право на рівних бути у колі нотаріатів розвинутих країн світу. Працелюбність, висока освіченість і професійна досконалість – складові успіху на теренах протидії сучасним складностям. Тому, вшановуючи Вашу енергійність і творчість, від імені Ради зичу наснаги і творчих професійних звершень в ім'я міці і захищеності нашої спільної справи. В єдності наша сила. З Днем нотаріату Вас!

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Спешу поздравить с Днем нотариата! Пусть этот профессиональный праздник придаст новых сил, зарядит вдохновением и подарит новые цели! Желаю лояльных клиентов, успешной карьеры, достатка и счастья!

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Від душі вітаю з Днем нотаріату! Нехай ваша контора не знає відбою від клієнтів, бездоганна репутація змусить всіх конкурентів бути в тіні, закон керує в діяльності і житті, а важливість справи приносить задоволення та прекрасний дохід!

Картинки і листівки до Дня нотаріату

Привітання з Днем нотаріату 2020. Фото: kivertsi.com.ua

Листівка з Днем нотаріуса. Фото: tochka.net

Привітання з Днем нотаріату: листівка. Фото: vitannya.in.ua

З Днем нотаріуса 2020: картинка. Фото: vg-news.ru

Привітання нотаріусам: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.

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