З Днем Незалежності України 2020! Найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями
У понеділок, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Свято було засновано 1991 року на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України.
До цієї особливої дати OBOZREVATEL зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
З Днем Незалежності України: смс, вірші та проза
Святковий день – 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна – незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І піднімає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості й згоді,
Ми України сестри й брати.
***
Я дитина українська,
Вкраїнського роду,
Українці – то є назва
Славного народу.
Україна – то край славний,
Аж по Чорне море,
Україна – то лан пишний,
І степи, і гори.
І як мені України
Щиро не кохати?
Мене ненька по-вкраїнськи
Вчила розмовляти.
І як мені України
Щиро не любити?
Мене вчили по-вкраїнськи
Господа молити.
За свій рідний край і нарід
Я Господа молю:
Зішли, Боже, Україні
І щастя, і долю!
(Автор: Юрко Шкрумеляк)
***
Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древні кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна – у пісні, у слові,
В думах сивого кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співає.
Живи, Україно!
Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
***
З національним святом українського народу –
Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!
Благополуччя, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято Вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
***
Любіть нашу Україну – вона одна.
Цінуйте кожну прожиту днину,
Бо за літнім сонцем прийде зима.
Будьте людьми та вірте в Бога.
Хай світлою буде ваша дорога.
***
Сьогодні в Україні свято –
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
На безліч добрих та корисних справ!
***
Зі святом Незалежності вітаю,
Бажаю щастя я без краю!
Щоб Україна тільки процвітала
Та тільки кращою ставала!
***
Щиро вітаю Вас із визначним святом – Днем незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу Вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!
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Прийміть найщиріші вітання з Днем Незалежності України! Цей день, що є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу, відзначається як найголовніше свято нашої країни. Святкуючи разом з вами, від душі бажаю міцного здоров’я, гарного настрою, радості, щастя, віри у щасливе майбутнє України!
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З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.
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Прийміть сердечні вітання з Днем Незалежності України. Бажаю міцного здоров’я, особистого щастя, добра і благополуччя в родині. Нехай день прийдешній принесе вам світле почуття радості від усвідомлення власної причетності до будівництва нашого рідного дому, ім’я якому – Україна.
Картинки і листівки до Дня Незалежності України
День Незалежності України: відео з привітаннями
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За матеріалами: maximum.fm, pryvitannya.com, page.if.ua.