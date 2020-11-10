З Днем науки: картинки, відео, привітання у віршах і прозі
У вівторок, 10 листопада, відзначається Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку. Ідею міжнародного свята запропонували 1999 року на Всесвітньому науковому форумі в Будапешті, де було наголошено на необхідності більш активної взаємодії суспільства й науки.
2001 року Генеральна конференція ЮНЕСКО своєю резолюцією офіційно заснувала Всесвітній день науки, а в 2002-му він вперше відзначався в глобальному масштабі. До свята OBOZREVATEL підготував вірші, прозу, листівки, картинки і відео з привітаннями.
Вірші, смс і проза до Дня науки
Мозг нации и мира разум
Во всем вы видите прогресс.
Как посчитать все силы разом,
Как атома измерит вес.
Вас поздравляем с днем науки!
Свершений новых каждый день!
И чтоб не опускались руки,
Когда вы целитесь в мишень!
***
Ми вітаєм з Днем науки.
Золоті Ви наші руки!
Ваші розум і знання,
Принесуть нам визнання!
Щось нове Ви відкривайте,
І на інших не зважайте.
Ви найкращі на землі,
Вам не має в цім рівні!
Ви творці таких ідей,
Щоб позаздрив б і єврей.
Хай над вами зірка сяє,
Лихо Вас завжди минає,
Душа відкрита для усіх,
Це все принесе Вам успіх!
***
Всем работникам науки,
Совсем желаю не знать скуки,
Не знать тоски, не знать печали,
И чтоб трудится не устали,
На благо Родины своей,
Но не натерли мозолей,
А счастье, вера и любовь,
Рядом были вновь и вновь.
***
Праця вчених надзвичайно важлива,
У тяжких буднях загартована вона,
Вони не під овації
Пишуть дисертації.
Хто в лабораторіях,
А хто в обсерваторіях,
На обох полюсах
Ставлять досліди в снігах.
Ми хочемо вам побажати
Зірочку з неба дістати.
Нехай удача вас знайде,
Натхнення принесе.
***
Вам любимая наука
Никогда не будет скукой!
С Днем науки поздравляем,
И успехов вам желаем!
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Вітаю з Днем науки та хочу побажати великих досягнень і широкого розвитку наукових галузей, приголомшливих можливостей і чудових ідей, світлої думки і бадьорості духу, великого вкладу і відмінних успіхів.
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Поздравляю с Днем науки в Украине и хочу пожелать, чтобы каждый день свершались невероятные открытия, чтобы с каждым годом жизнь становилась интересней и веселей благодаря науке.
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Бути вченим – це покликання! Від щирого серця хочу привітати вас, вчені, з Днем науки! Ви робите життя людей кращим, простішим і набагато комфортнішим. Бажаю побільше неймовірних відкриттів, світових наукових проривів і, звичайно ж, гарного фінансування вашої безцінної праці! Нехай будуть з вами людська шана та визнання!
Листівки та картинки в День науки
Відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, чому мурахи такі сильні. Відкриття зробила група вчених з Франції і Японії, вивчивши рентгенівські знімки грудного відділу тіла комах, їхні м'язи та внутрішній скелет.
За матеріалами: pozdravok.ru.