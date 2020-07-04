З Днем Національної поліції 2020: смс, вірші, картинки та відео
У суботу, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції. Це професійне свято було засновано 2018 року указом президента Петра Порошенка.
OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання зі святом у віршах і прозі, смс, відео та картинки.
З Днем Національної поліції: смс, вірші та проза
Я вам бажаю в день поліції
Забути проблеми, відкласти справи
І скасувати всі репетиції,
Адже свято відзначати настав час!
Знімаємо форму і кашкети,
Рвемо ґудзики на сорочках.
Сьогодні день по праву наш,
Беремо його на абордаж!
***
Щоб зарплата – як в магната,
Щоб любові – повна хата,
Щоби в праці – як по нотах,
Щастя щоб – як меду в сотах,
Щоб зручно в амуніції!
Вітаю з Днем поліції!
***
Вітаю з Днем Національної поліції та від душі бажаю сили, мужності, рішучості, впевненості і доброї вдачі. Загартовуй характер і успішно викорінюй злочинність у країні.
***
В день полиции поздравить
Славных я хочу бойцов.
За порядок в Украине
Каждый жизнь отдать готов.
Благодарность вам, ребята,
За отвагу, адский труд.
Результаты пусть работы
Все печали унесут.
Силы, доблести желаю
И заслуженных наград.
На пути к великой цели
Вам сломить все сто преград.
***
Забудь сьогодні про бандитів,
Про ґвалтівників, злодіїв.
Всі бокали вже налиті,
Випити ти зі мною готовий?
Свято відзначатимемо
І тебе з ним вітаємо.
***
Вітаю з Днем національної поліції. Неймовірних сил, відваги, терпіння, міцного здоров'я, сімейного щастя і добробуту, процвітаючої діяльності та успішної боротьби зі злочинцями і порушниками.
Листівки та картинки до Дня Національної поліції
День Національної поліції: відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Нацполіціі пояснив, що прийняття закону про "злодіїв в законі" зробить Україну більш безпечною для суспільства.
За матеріалами: pozdravok.ru, segodnya.ua.