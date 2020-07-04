З Днем Національної поліції 2020: смс, вірші, картинки та відео

У суботу, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції. Це професійне свято було засновано 2018 року указом президента Петра Порошенка.

OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання зі святом у віршах і прозі, смс, відео та картинки.

З Днем Національної поліції: смс, вірші та проза

Я вам бажаю в день поліції

Забути проблеми, відкласти справи

І скасувати всі репетиції,

Адже свято відзначати настав час!

Знімаємо форму і кашкети,

Рвемо ґудзики на сорочках.

Сьогодні день по праву наш,

Беремо його на абордаж!

***

Щоб зарплата – як в магната,

Щоб любові – повна хата,

Щоби в праці – як по нотах,

Щастя щоб – як меду в сотах,

Щоб зручно в амуніції!

Вітаю з Днем поліції!

***

Вітаю з Днем Національної поліції та від душі бажаю сили, мужності, рішучості, впевненості і доброї вдачі. Загартовуй характер і успішно викорінюй злочинність у країні.

***

В день полиции поздравить

Славных я хочу бойцов.

За порядок в Украине

Каждый жизнь отдать готов.

Благодарность вам, ребята,

За отвагу, адский труд.

Результаты пусть работы

Все печали унесут.

Силы, доблести желаю

И заслуженных наград.

На пути к великой цели

Вам сломить все сто преград.

***

Забудь сьогодні про бандитів,

Про ґвалтівників, злодіїв.

Всі бокали вже налиті,

Випити ти зі мною готовий?

Свято відзначатимемо

І тебе з ним вітаємо.

***

Вітаю з Днем національної поліції. Неймовірних сил, відваги, терпіння, міцного здоров'я, сімейного щастя і добробуту, процвітаючої діяльності та успішної боротьби зі злочинцями і порушниками.

Листівки та картинки до Дня Національної поліції

Листівка з Днем Національної поліції України obukhovrda.gov.ua

Привітання з Днем Національної поліції lubotin.kharkov.ua

Картинка до Дня Національної поліції України rakhiv-mr.gov.ua

День Національної поліції: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Нацполіціі пояснив, що прийняття закону про "злодіїв в законі" зробить Україну більш безпечною для суспільства.

За матеріалами: pozdravok.ru, segodnya.ua.