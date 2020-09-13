З Днем нафтовика 2020: найкращі привітння, картинки і відео

В Україні 13 вересня відзначається День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, або День нафтовика.

Свято було встановлено 1993 року указом президента України Леоніда Кравчука на кожну другу неділю вересня. OBOZREVATEL підготував до свята найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

День нафтовика 2020: смс, вірші та проза

З надр підземних ти качаєш

Чорне золото землі,

Жити людям помагаєш,

У достатку, у теплі.

Ми тебе вітати хочем,

З святом твоїм, нафтовик!

І тобі бажати можем:

Лише щастя та успіх!

***

Работников отрасли нефти и газа

Хочу всех поздравить я с праздником сразу!

Желаю в нелегкой работе успеха,

Чтоб время осталось для шуток и смеха.

Здоровья и счастья, любви и удачи,

Чтоб были вы с каждым годом богаче.

***

Нафтовий потік, казні бажаний,

Не піде без міцних ваших рук.

Ви завжди в роботі невпинно,

Вам сидіти без справи ніколи.

Рветься до нафти вишка бурова,

Ні на годину розслабитися можна.

Хай буде слава трудова

З вами. З днем нафтовика, друзі!

***

С Днем нефтяной и газовой

И топливной промышленности,

Желаю вам в работе

Иметь единомышленников.

Добра вам и успехов,

Мечты пусть воплотятся,

Глаза пусть ваши радостью

Всегда-всегда искрятся.

***

Від щирого серця вітаю з Днем працівників нафтової, газової і паливної промисловості. Бажаю, щоб в душі завжди було світло, а в будинку - тепло та затишно. Бажаю благополучної діяльності та успіху, прекрасних можливостей у житті й великих шансів на удачу. Бажаю здоров'я, щастя, любові і достатку.

***

С праздником, уважаемые нефтяники! Благодарим вас за профессионализм, ответственность и полную отдачу такой непростой и крайне важной работе. Пусть ваш труд всегда ценится, а все усилия вознаградятся по достоинству. Желаем каждому из вас крепкого семейного счастья, здоровья и оптимизма!

***

У День працівників нафтової, газової та паливної промисловості бажаю процвітання і здоров'я! Нехай ваша праця допомагає збільшити багатства нашої родючої землі! Нехай ваша праця цінується, а її плоди приносять користь всій країні! Благополуччя вам, сил, добра й успіхів!

***

Уважаемые газовики, работники топливной промышленности и, конечно же, наши нефтяники! Вам, а также вашим близким сегодня самые большие и искренние поздравления с вашим праздником! Ваша профессия одна из самых актуальных и нужных! Желаем вам профессиональных успехов, удач, успешных идей, карьерного роста и, конечно же, счастья, здоровья и всегда бодрого настроения!

Картинки та листівки до Дня нафтовика

День нафтовика: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українцям перерахували тариф на газ і попередили про зліт: скільки заплатимо.

За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.

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