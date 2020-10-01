З Днем музики 2020: гарні цитати, привітання, смс, вірші та малюнки

Анна Паскевич Свята 06:29, 1.10.2020

У четвер, 1 жовтня, відзначається Міжнародний день музики. Свято було засновано 1973 року з ініціативи Міжнародної музичної ради (IMC) при ЮНЕСКО.

Метою цього дня було оголошено поширення музичного мистецтва та ідей миру й дружби між народами, обміну досвідом та поваги до цінностей один одного. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, вірші, картинки та відео, а також гарні цитати.

Цитати про музику

  • Музика – це пари мистецтва. Вона те саме для мистецтва поезії, що мрії для думки, що для океану хвиль – океан хмар над ним. Віктор Гюго

  • У музиці є прекрасна річ – коли вона потрапляє в тебе, ти не відчуваєш болю. Боб Марлі

  • Все можна пережити, якщо підібрати потрібну пісню. Курт Кобейн

  • – Як зрозуміти, що ти закохався? – Всі незрозумілі пісні набувають сенсу. З серіалу "Касл"

  • Слова іноді потребують музики, але музика не потребує нічого. Едвард Гріг

  • Любителями і знавцями музики не народжуються, а стають... Щоб полюбити музику, треба перш за все її слухати. Дмитро Шостакович

  • Музика об'єднує всіх, крім сусідів. Костянтин Меліхан

  • Без музики життя було би помилкою. Фрідріх Ніцше

  • Музика, подібно до дощу, крапля за краплею, просочується в серце і оживляє його. Ромен Роллан

  • Музика – могутнє джерело думки. Без музичного виховання неможливий повноцінний розумовий розвиток. Василь Сухомлинський

З Днем музики вітають професійних музикантів і просто любителів музики
Pixabay

З Днем музики: смс, вірші та проза

В день музыки международный

Желаю вам мажорных нот,

Пускай мелодии успеха

Вас защищают от невзгод.

***

Вона може бути класикою,

Може бути блюзом,

Може пурхати, як жива ластівка,

І може гриміти, ніби великим вантажем.

Ви здогадалися – це музика,

Її день сьогодні відзначаємо,

Вона – всього мистецтва – блузочка,

І добре, що немає кінця, ні краю.

***

С рожденья живет

Музыка с нами,

В ней песни дождя,

Колыбельная мамы.

Звуки мелодий

И их переливы

Делают мир наш

Добрей и красивей.

7 дивных нот

Гуляют по свету,

С Днем музыки я

Поздравляю планету.

***

З міжнародним Днем музики

Ми голосно вітаємо вас –

Нехай у старому стилі або модному

Грає хто хіп-хоп або джаз!

***

День музыки сегодня

Мы дружно отмечаем,

Певцов и музыкантов

Сегодня поздравляем!

Пусть будет вдохновенье,

Слагаются пусть ноты,

Живите с наслажденьем,

Не ведая заботы!

***

Вітаю всіх цінителів прекрасного, професійних музикантів і просто любителів музики. Бажаю, щоб у житті кожного завжди звучали улюблені мелодії, які, безсумнівно, зроблять краше навіть похмурий і сумний день. Бажаю, щоб творча муза ніколи не залишала без натхнення творців, які будуть створювати для нас все нові й нові шедеври.

***

Колоритного життя, музичних фарб, найкращих днів і чарівної казки. Нехай ритмічна мелодія мотивує і налаштовує на успіх, надихає і здійснює найзаповітніші побажання.

***

Поздравляю с Международным днем музыки и пожелаю побольше мажорного лада в жизни, высоких и звонких нот, красивой и мелодичной песни. Пусть музыка всегда помогает радоваться жизни, думать о прекрасном, рассуждать о вечном и любить, ценить и наслаждаться.

***

Пусть в жизни каждого человека звучит его любимая мелодия и будет лейтмотивом его жизни. Поздравляю с Международным днем музыки!

Міжнародний день музики: листівки та картинки

Листівка до Дня музики
kartinki-life.ru
Картинка до Дня музики
kartinki-life.ru
Привітання з Днем музики
kpfu.ru
Гарна картинка до Дня музики
vampodarok.com

Відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені дали відповідь, чи шкідливо слухати музику в навушниках.

За матеріалами: pozdravok.ru.

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