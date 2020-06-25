З Днем моряка 2020: оригінальні привітання зі святом
У четвер, 25 червня, відзначається Міжнародний день моряка, або День мореплавця. Свято було засновано 2010 року, коли на конференції в Мілані держави-члени Міжнародної морської організації, що входить до складу ООН, підписали відповідну резолюцію.
У це професійне свято люди по всьому світу вітають працівників моря, висловлюючи їм подяку за внесок у розвиток економіки та суспільства. До Дня моряка OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання зі святом у віршах і прозі, смс, відео та картинки.
День моряка: вірші, проза, смс
Хоть ты в море, хоть на суше,
Счастлив будь, моряк, всегда!
Пусть работой ты загружен,
Отдыхай, хоть иногда!
В этот день тебе желаю
В море радости купаться,
Но в веселье утопая,
На плаву всегда держаться!
***
Моряки, шана вам і слава,
І щасливого повернення до причалу,
Нехай фортуна вам завжди посміхається,
І вітерець дме попутний нехай злегка.
Нехай сім футів під кілем завжди,
Хай буде на радість вам робота,
Нехай потонуть тривога й біда,
Нехай буде прихильною до вас доля.
***
В День моряка желаю
Сил крепких, как гранит,
Пусть море, набегая,
Печали поглотит!
Удача, как цунами,
Тебя накроет вмиг,
Чтоб ты в своем призванье
Больших высот достиг!
***
Живете в море без кінця і краю,
Там зграї чайок і шумить прибій.
З Днем моряка я вас вітаю,
Не забувайте, що чекає на вас дім.
Нехай стороняться вас хвилі й урагани,
Шторми і бурі підкоряються завжди,
Салютом зустрічають хай міста й країни,
Співає хай пісні вам океан всі дні!
***
Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья несут по жизни с улыбкой и с солнечной погодой, а корабль жизни никогда не встретит скалы.
***
Вітаю з Міжнародним днем моряка і бажаю завжди бути хоробрим, добрим, справедливим, веселим, бадьорим, невтомним моряком. І нехай всі бурі проходять повз, нехай морські простори надихають тебе. Міцного моряцького здоров'я і ніякого бунту на власному кораблі.
***
Пусть в жизни, как в море, и волны будут, и штиль. Только желаю я волн от чувств и радости, а штиль от проблем и невзгод. Желаю ветра попутного, а солнца теплого и только вперед вели чтоб пути. Поздравляю!
Листівки та картинки до Дня моряка
День моряка: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru.