З Днем моряка 2020: оригінальні привітання зі святом

У четвер, 25 червня, відзначається Міжнародний день моряка, або День мореплавця. Свято було засновано 2010 року, коли на конференції в Мілані держави-члени Міжнародної морської організації, що входить до складу ООН, підписали відповідну резолюцію.

У це професійне свято люди по всьому світу вітають працівників моря, висловлюючи їм подяку за внесок у розвиток економіки та суспільства. До Дня моряка OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання зі святом у віршах і прозі, смс, відео та картинки.

День моряка: вірші, проза, смс

Хоть ты в море, хоть на суше,

Счастлив будь, моряк, всегда!

Пусть работой ты загружен,

Отдыхай, хоть иногда!

В этот день тебе желаю

В море радости купаться,

Но в веселье утопая,

На плаву всегда держаться!

***

Моряки, шана вам і слава,

І щасливого повернення до причалу,

Нехай фортуна вам завжди посміхається,

І вітерець дме попутний нехай злегка.

Нехай сім футів під кілем завжди,

Хай буде на радість вам робота,

Нехай потонуть тривога й біда,

Нехай буде прихильною до вас доля.

***

В День моряка желаю

Сил крепких, как гранит,

Пусть море, набегая,

Печали поглотит!

Удача, как цунами,

Тебя накроет вмиг,

Чтоб ты в своем призванье

Больших высот достиг!

***

З Днем моряка

Живете в море без кінця і краю,

Там зграї чайок і шумить прибій.

З Днем моряка я вас вітаю,

Не забувайте, що чекає на вас дім.

Нехай стороняться вас хвилі й урагани,

Шторми і бурі підкоряються завжди,

Салютом зустрічають хай міста й країни,

Співає хай пісні вам океан всі дні!

***

Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья несут по жизни с улыбкой и с солнечной погодой, а корабль жизни никогда не встретит скалы.

***

Вітаю з Міжнародним днем моряка і бажаю завжди бути хоробрим, добрим, справедливим, веселим, бадьорим, невтомним моряком. І нехай всі бурі проходять повз, нехай морські простори надихають тебе. Міцного моряцького здоров'я і ніякого бунту на власному кораблі.

***

Пусть в жизни, как в море, и волны будут, и штиль. Только желаю я волн от чувств и радости, а штиль от проблем и невзгод. Желаю ветра попутного, а солнца теплого и только вперед вели чтоб пути. Поздравляю!

Листівки та картинки до Дня моряка

Картинки з Днем моряка

Привітання з Днем моряка Pinterest

День моряка Pinterest

Листівка до Дня моряка Pinterest

День моряка: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru.