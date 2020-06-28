З Днем молоді 2020: привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео

В останню неділю червня в Україні та інших країнах світу відзначається День молоді. 2020 року це 28 червня. У нашій країні свято було засновано 1994 року указом президента Леоніда Кравчука.

OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання зі святом у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

З Днем молоді: смс, вірші та проза

Вам юнацького запалу,

Оптимізму я бажаю,

Не старіти серцем чуйним,

Вас з днем молоді вітаю.

Хай завжди бажання буде

До нових, великих звершень,

Вам бажаю перемоги

Всі свої лиш перевершить.

Радості вам, сміху, щастя,

В сили вірити свої,

Молодості вам бажаю,

Бути завжди на коні.

***

С Днем молодежи поздравляем

Всех тех, кто молод телом и душой.

Кто полон силы, бодрости, веселья,

Тому мы шлем привет большой!

Пусть мимо пролетят года,

Желаем молодыми быть всегда,

И к жизни интереса не терять,

Быть смелыми, и никогда не унывать!

***

З Днем молоді Pinterest

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість — кожна мить,

Ідей цікавих,мрій казкових,

І днів веселих, і чудових!

***

День молодежи – праздник общий,

Ведь все мы молоды душой.

С огнем внутри гораздо проще,

И пусть не снится нам покой.

Желаю жить легко и просто,

И верить в чудо на земле.

Пусть каждый день мечту подарит,

И лучик солнца на стекле.

***

День молоді girsivska-gromada.gov.ua

Вітаю з Днем молоді. Бажаю яскраво, весело, з ентузіазмом і завзяттям, з радістю і милими усмішками провести юні роки свого життя. Нехай кожен день дарує успіх і бадьорість, щасливий випадок і неймовірну пригоду.

***

Поздравляю со Всемирным днем молодежи и желаю бурных, веселых, ярких, удачных, перспективных, насыщенных, смелых, успешных, бравых лет красочной молодости. Будь целеустремленным человеком, покоряй этот мир и воплощай все мечты в счастливую реальность!

Картинки до Дня молоді

Листівка з Днем молоді

Картинки в День молоді Pinterest

З Днем молоді 2020 bonnycards.ru

День молоді: відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відзначається День молоді і яка історія свята.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.