З Днем митника: привітання та листівки до свята
У вівторок, 26 січня, відзначається Міжнародний день митника. Цього дня 1953 року в Брюсселі пройшла перша сесія Ради митного співробітництва, яку згодом було перейменовано на Всесвітню митну організацію (WCO).
Професійне свято всіх митних служб планети з'явилося через 30 років: вперше його відзначили 26 січня 1983-го. Україна приєдналася до WCO 1992 року. До Дня митника OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання у віршах і прозі, листівки, картинки та відео з побажаннями.
Вірші, проза та смс до Дня митника
Контрабанда не проедет,
Нарушитель не пройдет,
Находясь за то в ответе,
Пост таможенник блюдет!
Мы, таможенник, ведь знаем –
Труд твой важный и большой!
И сегодня поздравляем
Мы тебя со всей душой!
***
День митника дружно
Світом відзначаємо.
Класним хлопцям і дівчатам
Лише добра бажаємо.
Щоб робота тільки радість
Й прибуток приносила.
У коханні щоб було щастя,
А в справах – бадьорість і сила.
***
Всех, кто служит на таможне,
Поздравляем мы сейчас,
Вы проводите досмотр
На границе каждый час,
Труд ваш был всегда в почете,
Вам желаем много сил
И хотим, чтоб каждый день вам
Только радость приносил!
***
З Днем митника я тебе вітаю,
Бути кожен день на чеку бажаю!
Пильно кордон оберігати
І контрабанду ніколи не пропускати!
***
Вітаю з Міжнародним днем митника і бажаю спокійної роботи без інцидентів, щасливого життя без прикрощів. Бажаю ніколи і нічого не упускати, бажаю завжди бути у всеозброєнні, при повній бадьорості і в чудовому настрої.
***
С Международным днем таможенника и искренне желаю не терять бдительности на своем посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, не знать усталости и уныния. Успехов в работе и удачи на жизненном пути.
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З Днем митника, колеги, ви втілюєте в собі щит держави, а для захисників головне – бути здоровим і витривалим, так будьмо ж по-богатрськи здоровими, проникливими як рентген, непідкупними й чесними. Добра і благополуччя!
Листівки та картинки до Дня митника
Відео до Дня митника
Як відомо, національний День митника в Україні відзначається 25 червня. Крім того, 18 березня в нашій країні святкують День працівника податкової та митної справи України.
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За матеріалами: pozdravok.ru.