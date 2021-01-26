З Днем митника: привітання та листівки до свята

У вівторок, 26 січня, відзначається Міжнародний день митника. Цього дня 1953 року в Брюсселі пройшла перша сесія Ради митного співробітництва, яку згодом було перейменовано на Всесвітню митну організацію (WCO).

Професійне свято всіх митних служб планети з'явилося через 30 років: вперше його відзначили 26 січня 1983-го. Україна приєдналася до WCO 1992 року. До Дня митника OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання у віршах і прозі, листівки, картинки та відео з побажаннями.

Контрабанда не проедет,

Нарушитель не пройдет,

Находясь за то в ответе,

Пост таможенник блюдет!

Мы, таможенник, ведь знаем –

Труд твой важный и большой!

И сегодня поздравляем

Мы тебя со всей душой!

***

День митника дружно

Світом відзначаємо.

Класним хлопцям і дівчатам

Лише добра бажаємо.

Щоб робота тільки радість

Й прибуток приносила.

У коханні щоб було щастя,

А в справах – бадьорість і сила.

***

Всех, кто служит на таможне,

Поздравляем мы сейчас,

Вы проводите досмотр

На границе каждый час,

Труд ваш был всегда в почете,

Вам желаем много сил

И хотим, чтоб каждый день вам

Только радость приносил!

***

З Днем митника я тебе вітаю,

Бути кожен день на чеку бажаю!

Пильно кордон оберігати

І контрабанду ніколи не пропускати!

***

Вітаю з Міжнародним днем митника і бажаю спокійної роботи без інцидентів, щасливого життя без прикрощів. Бажаю ніколи і нічого не упускати, бажаю завжди бути у всеозброєнні, при повній бадьорості і в чудовому настрої.

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С Международным днем таможенника и искренне желаю не терять бдительности на своем посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, не знать усталости и уныния. Успехов в работе и удачи на жизненном пути.

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З Днем митника, колеги, ви втілюєте в собі щит держави, а для захисників головне – бути здоровим і витривалим, так будьмо ж по-богатрськи здоровими, проникливими як рентген, непідкупними й чесними. Добра і благополуччя!

Як відомо, національний День митника в Україні відзначається 25 червня. Крім того, 18 березня в нашій країні святкують День працівника податкової та митної справи України.

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За матеріалами: pozdravok.ru.