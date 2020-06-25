З Днем митника 2020: найкращі привітання зі святом
У четвер, 25 червня, в Україні відзначається День митника. Свято було встановлено указом президента Леоніда Кравчука від 22 червня 1992 року і спочатку називалося "День митної служби України".
17 червня 2020 року Кабінет міністрів погодив указ президента Володимира Зеленського про встановлення Дня митника на 25 червня – дату прийняття Верховною Радою 1991 року закону "Про митну справу в Україні". До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки та картинки.
З Днем митника: смс, привітання у віршах і прозі
Працівники митниці – люди особливі,
Хоч душі їхні ніжні і вразливі:
Напруженість дає себе взнаки,
Бо в їхньому житті все навпаки –
Коли уся країна щось святкує,
Тоді митник наполегливо працює,
Коли вночі усі лягають спати,
Митник почне вантажі перевіряти
Та радий він! Бо до усього звиклий
Трудяга відповідальний – митник!
***
Контрабанда не проедет,
Нарушитель не пройдет,
Находясь за то в ответе,
Пост таможенник блюдет!
Мы, таможенник, ведь знаем –
Труд твой важный и большой!
И сегодня поздравляем
Мы тебя со всей душой!
***
Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, в вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
***
В митника сьогодні свято,
Він працює так завзято,
Бо йому багато треба,
Зірочок дістати з неба.
Можна нести вам горілку,
Щоб сьогодні душу гріла,
Аби добре святкувалось,
І на славу свято вдалось!
***
Поздравляю с Днем таможенника Украины и от всей души желаю не терять бдительности на своем посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, не знать усталости и уныния, успехов в работе и удачи на жизненном пути.
***
С Днем таможенника, дорогие наши стражи государственных границ! Желаю оставаться всегда внимательными и собранными, силы духа и терпения. Пусть мимо вас не пройдет ни один правонарушитель. Ваша работа важна и тяжела, поэтому семейного счастья и благополучия, чтоб дома вас ждали любящие родные. С профессиональным праздником!
Картинки до Дня митника
День митника: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, cardsplus.com.ua.