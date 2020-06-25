З Днем митника 2020: найкращі привітання зі святом

Свято відзначається в річницю прийняття Верховною Радою в 1991 році закону "Про митну справу в Україні"

У четвер, 25 червня, в Україні відзначається День митника. Свято було встановлено указом президента Леоніда Кравчука від 22 червня 1992 року і спочатку називалося "День митної служби України".

17 червня 2020 року Кабінет міністрів погодив указ президента Володимира Зеленського про встановлення Дня митника на 25 червня – дату прийняття Верховною Радою 1991 року закону "Про митну справу в Україні". До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки та картинки.

З Днем митника: смс, привітання у віршах і прозі

Працівники митниці – люди особливі,

Хоч душі їхні ніжні і вразливі:

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки –

Коли уся країна щось святкує,

Тоді митник наполегливо працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Митник почне вантажі перевіряти

Та радий він! Бо до усього звиклий

Трудяга відповідальний – митник!

***

Контрабанда не проедет,

Нарушитель не пройдет,

Находясь за то в ответе,

Пост таможенник блюдет!

Мы, таможенник, ведь знаем –

Труд твой важный и большой!

И сегодня поздравляем

Мы тебя со всей душой!

***

Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, в вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

***

В митника сьогодні свято,

Він працює так завзято,

Бо йому багато треба,

Зірочок дістати з неба.

Можна нести вам горілку,

Щоб сьогодні душу гріла,

Аби добре святкувалось,

І на славу свято вдалось!

***

Поздравляю с Днем таможенника Украины и от всей души желаю не терять бдительности на своем посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, не знать усталости и уныния, успехов в работе и удачи на жизненном пути.

***

С Днем таможенника, дорогие наши стражи государственных границ! Желаю оставаться всегда внимательными и собранными, силы духа и терпения. Пусть мимо вас не пройдет ни один правонарушитель. Ваша работа важна и тяжела, поэтому семейного счастья и благополучия, чтоб дома вас ждали любящие родные. С профессиональным праздником!

Картинки до Дня митника

Картинки до Дня митної служби України dli.donetsk.ua

День митника 2020 vnews.agency

З Днем митної служби amazing-ukraine.com

День митника: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, cardsplus.com.ua.