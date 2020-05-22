З Днем Миколая Чудотворця: привітання у віршах і прозі, смс, картинки, відео

У п'ятницю, 22 травня, православні вшановують пам'ять святого Миколая Чудотворця. У народі свято відоме як Микола Весняний.

Цього дня церква святкує перенесення мощей святителя. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

День святого Миколая 22 травня – Микола Весняний

З Днем святого Миколая: вірші та смс

Мира и добра в день Николая,

Радости, тепла всегда желаю,

Благополучия, тепла и вдохновения,

Хорошего всегда лишь настроения.

***

Мій Святенький Миколаю,

Приходи скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

***

Привітання з Днем святого Миколая otkritkiok.ru

В День Святого Николая

Пожелаю доброты,

Благодать пусть окружает,

И сбываются мечты!

***

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров'я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

День Миколая Чудотворця: картинки і смс otkritkiok.ru

В день Святого Николая

Благоденствия желаю,

Духа крепкого и силы,

Чтоб в душе комфортно было!

***

С Днём Святого Николая!

Пусть любовь наполнит дом,

Нежность в сердце засияет,

Все окутает теплом.

З Днем святого Миколая otkritkiok.ru

День Миколая Чудотворця: привітання в прозі

Желаю, чтобы святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!

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З Днем Чудотворця Небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку вашого будинку. Здоров'я, процвітання вам і вашим близьким. Нехай святий збереже від всього поганого, подарує радість і поселить любов у ваших серцях!

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Анімаційні привітання з Днем святого Миколая otkritkiok.ru

Вітаю тебе з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми ангелами-помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай сонечко зігріває тебе, а рідні люди люблять і бережуть! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози блищать на очах тільки від радості! Нехай буде все прекрасно кожен день і кожну годину твого життя!

Картинки до Дня святого Миколая

З Днем святого Миколая Чудотворця 2020 otkritkiok.ru

Картинки з Днем святого Миколая Чудотворця otkritkiok.ru

СМС до Дня святого Миколая 22 травня otkritkiok.ru

Побажання з Днем святого Миколая otkritkiok.ru

З Днем святого Миколая Чудотворця 2020 otkritkiok.ru

Гіфка до Дня святого Миколая otkritkiok.ru

Микола Весняний 2020: привітання otkritkiok.ru

З Днем святого Миколая Чудотворця 2020 otkritkiok.ru

З Днем святого Миколая otkritkiok.ru

Микола Весняний: привітання зі святом otkritkiok.ru

З Днем Миколая: відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День Миколи Чудотворця 22 травня і які традиції свята.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.