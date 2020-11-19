З Днем метеоролога: найкращі привітання та листівки

День працівників гідрометеорологічної служби України, або День метеоролога, відзначається щорічно 19 листопада. Його було встановлено 2003 року указом президента Леоніда Кучми.

Цього дня приймають привітання всі, хто причетний до роботи Українського гідрометцентру. До свята OBOZREVATEL підготував вірші, прозу, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в День працівників гідрометеорологічної служби

З днем метеоролога, друже!

За твоїми прогнозами живемо.

У природи немає поганої погоди,

Але ми прогнозів лише хороших чекаємо!

Нехай робота вдається та йде на лад,

У серці буде сонячно, тепло.

Я бажаю щиро, від усієї душі,

Щоб завжди в усьому тобі щастило!

Пролітають зими, весни, роки ...

Але нехай кожен день і кожну мить

Для тебе зігріє сонця промінчик.

Щастя і любові тобі, метеоролог!

***

Гидрометеорологии,

Я вас поздравляю,

Вам прогнозов солнечных

На всю жизнь желаю.

Пусть циклоны радости

Только атакуют,

Ураганы страсти

Пусть вовсю бушуют.

Денежные ливни

Пусть проходят чаще,

Дует в вашу сторону

Пусть ветер удачи.

***

Хмарка сіра на небі,

Видно, скоро дощ піде.

Тільки мені зовсім не страшно,

Парасолька від дощу врятує.

Мені з ранку метеослужба

Повний видала прогноз!

Що вдягти сьогодні слід,

Жарко буде або мороз?

Нехай же наш метеоролог

В доброму здоров'ї живе!

Буде вік його нехай довгий!

Нехай завжди у всьому щастить!

***

С днем работников службы гидрометео – Украины,

Ведь у вас сегодня именины.

Вы прогноз всегда нам верный составляйте,

Не понятных ситуаций нам не доставляйте.

Будьте вовремя сами вы с зонтами,

Солнце светит пусть над вашими домами.

Чтобы в вашем доме был всегда уют,

Чтоб давали вам зарплату больше, чем дают.

***

Вітаю з Днем працівників гідрометеорологічної служби України. Бажаю яскравого сонця в житті, сяючих промінчиків щастя і добра, бажаю випадання опадів радості й натхнення, поривів вітру успіху та везіння, бажаю точних прогнозів на успіх і прекрасної погоди в твоєму світі.

***

Поздравляю с Днем работников гидрометеорологической службы Украины и от души желаю, чтобы в стране всегда был благоприятный климат для развития и процветания, чтобы в твоей жизни всегда светило яркое солнце и выпадали осадки в виде счастливых эмоций!

***

Вітаю з Днем працівників метеорологічної служби України та від щирого серця бажаю відмінних прогнозів не тільки в погоді, а й в особистому житті. Нехай дме вітер добрих змін, нехай урагани будуть тільки радості і веселощів, нехай дощем проливається удача і яскравими променями світить сонце кохання.

Картинки і листівки до Дня метеоролога

Листівка в День працівників гідрометеорологічної служби України davaipogovorim.mirtesen.ru

Картинка в День працівників гідрометеорологічної служби України pictureholiday.ru

День метеоролога 2020 pictureholiday.ru

Привітання з Днем метеоролога pictureholiday.ru

Відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що до кінця листопада температура повітря тричі опуститься нижче нуля.

За матеріалами: pozdravok.ru.