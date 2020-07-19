З Днем металурга 2020: листівки, смс, вірші та відео з привітаннями

День металурга 2020 року відзначається 19 липня. Фото: Pinterest

Щорічно у третю неділю липня в Україні відзначається День металурга. 2020 року це професійне свято припадає на 19 липня.

День металурга було засновано указом президента Леоніда Кравчука 1993 року, а в 2006-му свято було перейменовано на День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Цього дня прийнято вітати людей, що працюють у даній галузі, дарувати їм квіти, подарунки, сувеніри. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні картинки, листівки, вірші, смс та відео з привітаннями.

З Днем металурга: смс, вірші та проза

На честь металургів не дають салют.

Вони з салютом кожен день живуть,

Коли в ливарному сталь в опоки ллють,

Метал для нашого життя створюють.

Робота ваша і небезпечна, і важка –

Серед пекла, пара, гуркоту вона.

Пишається металургами країна

І віддає їм почесті сповна.

***

Этот день назовут

Днем железных людей,

Нету их веселей,

Нету их здоровей,

Пусть метал раскаленный

По жилам течет,

Металлургам респект,

Металлургам почет!

***

Листівка з Днем металурга vsesvit.pro

Сьогодні всім металургам країни,

Свої вітання присвячуємо!

Ви – наша гордість і сила,

Славні ви своєю працею!

Звиклися серцем з полум'я жаром,

Мартен, домна, прокатний стан,

Майстрам вогню – сталеварам,

Нехай звучить благородний метал!

***

Сталь кипит, а сердце чаще бьется,

Будет плавка новая крепка,

Все тебе на славу удается,

И тверда, уверенна рука.

Металлургом быть совсем не просто,

Нелегка работа и трудна,

Здесь не место трусам и прохвостам,

Здесь мужские мысли и дела!

Я желаю, чтобы на работе

Были уваженье и почет,

А в семье живет любовь, забота,

Жизнь благоухает и цветет!

***

З Днем металурга! Успіхів, здоров'я, сімейного благополуччя, щастя, святкового настрою, творчих і особистих успіхів, душевної рівноваги. Нехай метал тече рікою, напруження полум'яного вогню супроводжує кохання, а твердість духу, краса і злагодженість будуть присутніми в щоденній роботі. Низький уклін і гордість за вашу важку і важливу працю!

***

С Днем металлурга. Желаю, чтобы жизнь твоя была надежным, прочным, крепким сплавом из любви, удачи, счастья и достатка. А еще хочу пожелать огромнейших сил, безупречного здоровья и высшего мастерства в работе, а также приятных событий, радостных встреч и счастливых улыбок в каждом дне жизни.

***

З Днем металурга! Залізної витримки, кованого здоров'я, металевих нервів і безперервного везіння. Нехай будуть успіхи в роботі, а в родині безтурботно цвіте любов, добробут, міцна довіра і взаєморозуміння.

Картинки і листівки до Дня металурга

Картинки в День металурга otkrytki.ot7.ru

Привітання з Днем металурга ot7.raskraski.link

Побажання в День металурга Pinterest

День металурга 2020: відео

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За матеріалами: cardsplus.com.ua, pozdravok.ru.