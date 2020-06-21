З Днем медика 2020: гарні вірші, смс, картинки і відео
У неділю, 21 червня, в Україні відзначається День медичного працівника. Це свято було встановлено "на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров'я України" згідно з указом президента України від 3 червня 1994 року.
До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
З Днем медичного працівника: смс, вірші та проза
С днем медика Вас поздравляем,
Успехов Вам в жизни желаем,
Зарплаты большой неприлично,
Чтобы всегда все было отлично.
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Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.
І вас привітати із святом нам не лінь.
Бажаємо професійного вам зросту!
І нехай все в житті буде радісно і просто!
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З Днем медичного працівника. Сил, терпіння, витримки, передбачливості, мудрості та профессіоналізму. Нехай кожен день веде до успіху і втілення великої мрії. Будьте здоровими і допомагайте залишатися такими іншим.
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Быть медиком это призвание,
Оно не каждому дано,
Желаем вам сегодня в праздник,
Чтоб в жизни было все легко!
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Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви – у нас в країні одиниці,
І з року в рік ви знову й знову
Людей рятуєте мов вправні чарівниці.
У День медика бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров'я, щастя, а поганого – нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!
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Поздравляю с Днем медицинского работника. Всем сердцем желаю здоровья и крепких сил, оптимизма и безустанной работы во благо общества. Пусть каждый день начинается с хорошей новости, с теплой улыбки. Желаю успехов и гордых побед в делах медицины, а также удачи и достатка в личной жизни.
Привітання з Днем медика: картинки
Відео до Дня медика
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня в Україні також відзначається День батька.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.