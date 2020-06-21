З Днем медика 2020: гарні вірші, смс, картинки і відео

У неділю, 21 червня, в Україні відзначається День медичного працівника. Це свято було встановлено "на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров'я України" згідно з указом президента України від 3 червня 1994 року.

До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем медика Pinterest

З Днем медичного працівника: смс, вірші та проза

С днем медика Вас поздравляем,

Успехов Вам в жизни желаем,

Зарплаты большой неприлично,

Чтобы всегда все было отлично.

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Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати із святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

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День медика 2020 pozdravik.ru

З Днем медичного працівника. Сил, терпіння, витримки, передбачливості, мудрості та профессіоналізму. Нехай кожен день веде до успіху і втілення великої мрії. Будьте здоровими і допомагайте залишатися такими іншим.

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З Днем медичного працівника chasovrada.gov.ua

Быть медиком это призвание,

Оно не каждому дано,

Желаем вам сегодня в праздник,

Чтоб в жизни было все легко!

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Вірші до Дня медика pozdravik.ru

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – у нас в країні одиниці,

І з року в рік ви знову й знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров'я, щастя, а поганого – нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

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Привітання з Днем медика medstar.ua

Поздравляю с Днем медицинского работника. Всем сердцем желаю здоровья и крепких сил, оптимизма и безустанной работы во благо общества. Пусть каждый день начинается с хорошей новости, с теплой улыбки. Желаю успехов и гордых побед в делах медицины, а также удачи и достатка в личной жизни.

Привітання з Днем медика: картинки

Картинки з Днем медика kalyny.at.ua

Прикольні поздоровлення у День медика pozdravik.ru

Листівки до Дня медика pozdravik.ru

Картинки і смс в День медика pozdravik.ru

Гіф у День медика otkritkiok.ru

Гыфка з Днем медика otkritkiok.ru

Відео до Дня медика

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня в Україні також відзначається День батька.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.