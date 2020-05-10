З Днем матері: як намалювати зворушливе привітання в Google

День Матері відзначається в Україні 10 травня. У зв'язку з цим Google створив новий дудл, в якому будь-який охочий може створити милий подарунок для рідної людини.

Так, пошуковик пропонує користувачам самостійно намалювати листівку до свята. Готовий подарунок можна відправити поштою або поділитися ним в соцмережі.

Зазначимо, що на панелі інтерактивного дудла є готові предмети, які можна розмістити на привітанні. Це наклейки у вигляді сердечок, черепашок, метеликів, камінчик та інші. Все, що потрібно зробити – зайти в пошуковик, натиснути на картинку та проставляти предмети на своїй листівці. Потім можете зберегти та надіслати мамі.

Раніше OBOZREVATEL опублікував найкращі привітання з Днем матері у віршах і прозі, красиві листівки та оригінальні відео.

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