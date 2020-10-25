З Днем маркетолога 2020: найкращі привітання та листівки
День маркетолога – неофіційне свято всіх фахівців з маркетингу – в Україні відзначається щорічно 25 жовтня.
Так, цього дня 1975 року в Міністерстві зовнішньої торгівлі колишнього СРСР було створено управління з маркетингу та реклами, яке просувало радянські товари за кордоном. До свята OBOZREVATEL підготував смс, вірші, картинки, листівки та відео з привітаннями.
День маркетолога: смс, вірші та проза
Желаю новых творческих идей,
Ведь маркетолог ты непревзойденный,
В работе достигать всегда своей
Больших успехов, выгоды огромной.
Законы рынка на отлично знать,
К сердцам людей подход найти свободно,
Все лучшее от жизни этой брать
И в миллионах измерять доходы!
***
Щоб стати добрим маркетологом
Вчитися потрібно дуже довго,
Рекламу знати і ринок збуту,
І двері будуть відкриті тоді
Тобі у великій торгівлі шлях!
Ну а сьогодні, не забудь
Відзначити свято своє ти славно,
Бажаємо, щоб скоро став головним!
***
Пусть любимая работа
Никогда не надоест,
Чтобы был в нелегком деле
Первым, лучшим, просто "бест".
Радости тебе и счастья,
Денежек в карман прилично,
Ну и будет пусть в любви
Тоже все всегда отлично.
***
Ви працюєте маркетологом багато років
Вирішуєте нелегкі завдання,
У компанії Вас краще просто немає,
І Ви для фірми – рідкісна удача!
***
Реклама – двигатель торговли,
Тебе известно с первых уст,
Решаешь разные задачи,
Купаясь в измененьях чувств!
Сегодня праздник только твой,
И вот чего тебе желаю:
От клиентуры пусть отбой
Тебя ничуть не напрягает,
В семье пусть любят, верно ждут,
Здоровье будет непреклонно,
Друзья, коллеги ценят, чтут,
Начальство хвалит непритворно!
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Поздравляю с праздником, ас маркетинга, виртуоз продвижения товаров. Желаю в работе быть лучшим и всегда знать "рыбные места", желаю в жизни всегда иметь возможности на удовлетворение всех своих запросов. Также желаю крутых идей, больших прорывов в маркетинге, фурора успеха и счастья в жизни.
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З Днем маркетолога. Бажаю з успіхом просувати будь-який товар і особисто просуватися сходами престижу. Нехай кожен день дарує масу ідей і можливостей, нехай у житті буде багато щастя, веселощів і удач.
Картинки і листівки до Дня маркетолога
Відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, якою була реклама в СРСР: Маяковський рекламував цигарки, а Боярський – меблі.
За матеріалами: pozdravok.ru, depo.ua.