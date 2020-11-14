З Днем логопеда 2020: найкращі привітання та листівки

У суботу, 14 листопада, у світі відзначається Міжнародний день логопеда. Щорічно в Україні та інших країнах цього дня вітають фахівців, які обрали цю професію.

Ініціатором свята 2004 року виступив Комітет мовних терапевтів. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс до Дня логопеда

Мова прекрасною бути повинна,

Для спілкування вона,

Ти нам в цьому допомагаєш,

Недоліки виправляєш!

Логопеда вітаємо,

Життя радісного бажаємо,

Бути щасливим і любити,

І з мрією на світі жити!

***

Логопедом быть призвание,

Вам в работе процветания,

Речь вы нашу исправляете,

Все дефекты выявляете!

Вам спасибо за труды,

Ведь они, порой сложны,

Вам терпенья много-много,

Повелители вы слова.

Чтоб работа вдохновляла,

Чтобы сил на все хватало,

Чтоб здоровье наполняло,

Чтоб семья вас окрыляла!

***

Від клієнтів хочу висловити повагу,

З днем логопедів вітаю,

І в додачу до привітань,

Успіхів і підйому вам бажаю.

В дитинстві не зміг би без Вас, доктор,

Ви мене тоді, чесно, врятували,

Замість "р" говорив "г",

Ось що значить – досвідчений фахівець.

***

Вы учите красиво говорить,

Речь не коверкая и не глотая буквы.

Произношения распутывая нить,

Ровнее делаете маленькие судьбы.

Спасибо Вам за труд! Я в этот день

Сердечно поздравляю логопеда.

Пусть будет четкой каждая ступень,

И в каждом деле Вас преследует победа.

***

Сьогодні – свято логопедів,

Вітаємо Вас, доктори,

Для Вас будь-яка справа – точна перемога,

Медицина – важка наука і складна.

Бажаю слухняних клієнтів,

Гарної в них вимови,

Гарненьких, звичайно, асистенток,

Але щоб не перестрибнути через спокусу.

***

Дорогие логопеды,

Выручалочка во всем,

Поздравляем от души

С вашим лучшим, светлым днем.

Пусть работа вдохновляет,

Виден четкий результат,

Пусть с избытком вам хватает

И здоровья, и зарплат.

***

Вітаю з Міжнародним днем логопеда. Бажаю звуків радості в житті і чітких слів натхнення, вміло виправляти дефекти дикції і кожного дня легко позбавлятися будь-яких недоліків. Бажаю завжди залишатися при високому професіоналізмі, відмінному настрої і вдалому положенні.

***

Дорогий наш логопеде, вітаємо тебе з твоїм професійним днем! Бажаємо побільше дзвінких і точних слів, чарівних звуків і приємних відгуків. Нехай життя буде насиченим низкою казкових подій, професія – затребуваною, а робота буде тільки в радість.

***

Поздравляю с Международным днем логопеда. Желаю красиво говорить и жить, желаю умело и ловко ставить речь "невнятным" пациентам, желаю всегда добиваться поставленной цели, желаю каждый день своей жизни наполнять только приятными моментами, звуками и возгласами радости, улыбками счастья и добра.

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Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем логопеда! Пускай твоя работа приносит пользу деткам и взрослым, у которых есть дефекты речи и проблемы с произношением звуков! Желаю помочь всем и каждому, радоваться успехам своих клиентов, и получать хорошую зарплату, которая будет еще больше стимулировать тебя достигать новых целей!

Листівки та картинки в День логопеда

Листівка в День логопеда felicina.ru

Привітання з Днем логопеда kzmovld.dp.ua

Картинка до Дня логопеда news.myseldon.com

Відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru.