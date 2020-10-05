З Днем лікаря 2020: кращі поздоровлення, відео і картинки

Міжнародний день лікаря відзначається неофіційно, в перший понеділок жовтня. 2020 року свято припадає на 5 жовтня.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Привітання з Днем лікаря у віршах

Пусть в этот день

Оставят вас заботы.

Здоровья вам!

Да меньше вам работы.

Родных почаще видеть,

А в делах – успеха.

Всегда быть оптимистом,

Обаянья, смеха,

Крепчайшего здоровья!

Радости, любви!

Удачи, пусть цветными будут сны!

***

Ви на варті здоров'я стоїте

І всім травмам, хворобам і вірусам

Дружним хором ви "Ні!" говорите

З часів пірамід і папірусів.

І рішення ви приймаєте,

Ох, для нас вони життєво важливі!

Як боротися з хворобами знаєте

Капітани здоров'я дбайливі!

І нехай менше важких моментів

Знає ваша лікарська практика,

Нехай рятують легко пацієнтів

Стратегія, досвід і тактика.

***

В международный день врача

Тебя приятно мне поздравить,

Пусть стороной пройдет печаль,

И жизнь лишь лучшее оставит.

Своим задором радуй всех,

Будь лучшим из специалистов,

Пусть на работе ждет успех,

А дома – смех родных и близких.

***

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати із святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

***

Пусть подарит День врача

Свет, добро, терпение,

А успехи осенят

Все твои стремления!

В каждом дне тепло живет,

Радость и надежда,

Без сомнений и невзгод

Жизнь течет, как речка!

***

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – на Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров'я, щастя, а поганого – нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

***

Всем, кто клятву Гиппократа

Дал навек перед судьбой,

Пожелаю я зарплаты

Сногсшибательно большой!

Благодарных пациентов,

Коллектива лучше всех,

И рабочие моменты

Пусть преследует успех!

Привітання до Дня лікаря в прозі

Вітаю з Міжнародним днем лікаря! Від щирого серця бажаю не тільки рятувати здоров'я людей, а й берегти своє, діяльності без перешкод, поваги, затребуваності, подяки оточуючих, особистого благополуччя та щастя, достатку і любові. Бажаю, щоб навіть у найважчих ситуаціях завжди знаходився вихід і рішення будь-якої проблеми.

***

От всей души поздравляю врачей с очень важным праздником – Международным днем врача. Желать вам оставаться такими же стойкими и верными своей клятве, желаю быть мудрыми и профессиональными, ответственными и понимающими. Пусть ваша благородная профессия приносит вам чувство гордость и счастья.

***

З Міжнародним днем лікаря! Нехай ваші руки завжди знають свою справу, серце завжди залишається спокійним, а розум тверезим!

***

Сердечно поздравляю с Международным днем врача. Желаю понимающих и благодарных людей на жизненном пути, высоких достижений и больших успехов в деятельности, личного благополучия и счастья, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, уважения и замечательного настроения.

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Я бажаю, щоб здоров'я у всіх пацієнтів було міцним, щоб приходили вони тільки для того, щоб висловити свою подяку Вам. Бажаю не хворіти, щоб радувати завжди своєю усмішкою.

Листівки та картинки до Дня лікаря

Листівка до Дня лікаря ridna.com.ua

Картинка в День лікаря gkb81.ru

З Днем лікаря 2020 vesti.ua

Привітання з Днем лікаря btmo.com.ua

Побажання в День лікаря fakty.com.ua

Відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар назвав небезпеку COVID-19, яка відрізняє його від грипу.

За матеріалами: pozdravok.ru.